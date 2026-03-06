Caminhão colide com poste e fica atravessado na Avenida Ceará na manhã desta sexta

Um caminhão utilizado na manutenção de postes de energia se envolveu em um incidente na manhã desta sexta-feira (6), na Avenida Ceará, provocando a interrupção do trânsito no sentido centro–bairro.

De acordo com informações e imagens de vídeo enviadas ao portal ContilNet, o veículo colidiu contra um poste e acabou ficando atravessado na pista, bloqueando a passagem de outros carros. A ocorrência foi registrada em frente ao antigo Gonçalves.

Por causa da situação, motoristas que trafegavam pela avenida enfrentaram dificuldades para seguir viagem até que a via fosse parcialmente liberada. Ainda não há informações se a via foi liberada.