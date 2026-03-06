06/03/2026
Caminhão colide com poste e fica atravessado na Avenida Ceará na manhã desta sexta

A ocorrência foi registrada em frente ao antigo Gonçalves

Caminhão fica atravessado na pista após bater em poste na Avenida Ceará
Caminhão fica atravessado na pista após bater em poste na Avenida Ceará | Foto: Cedida

Um caminhão utilizado na manutenção de postes de energia se envolveu em um incidente na manhã desta sexta-feira (6), na Avenida Ceará, provocando a interrupção do trânsito no sentido centro–bairro.

De acordo com informações e imagens de vídeo enviadas ao portal ContilNet, o veículo colidiu contra um poste e acabou ficando atravessado na pista, bloqueando a passagem de outros carros. A ocorrência foi registrada em frente ao antigo Gonçalves.

Por causa da situação, motoristas que trafegavam pela avenida enfrentaram dificuldades para seguir viagem até que a via fosse parcialmente liberada. Ainda não há informações se a via foi liberada.

