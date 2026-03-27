27/03/2026
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Caminhonete cai em açude durante obras em ramal no interior do Acre

Segundo relatos de moradores, o acidente teria sido provocado pelas condições precárias do ramal

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Caminhonete cai em açude durante obras em ramal de Rodrigues Alves
Apesar do susto, não houve registro de feridos | Foto: Cedida

Um incidente registrado na tarde desta quinta-feira (26) chamou a atenção de moradores da Agrovila do Mujú, localizada em Rodrigues Alves, no interior do Acre. Uma caminhonete utilizada em uma obra de infraestrutura acabou caindo dentro de um açude na comunidade.

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Segundo relatos de moradores, o acidente teria sido provocado pelas condições precárias do ramal, que dificultam o tráfego de veículos, especialmente os de maior porte.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. A caminhonete pertence à empresa responsável pela construção de uma caixa d’água na localidade, obra que visa melhorar o abastecimento para os moradores da região.

O caso evidencia os desafios enfrentados por equipes que atuam em áreas rurais, onde a falta de infraestrutura adequada aumenta os riscos durante o transporte de equipamentos e veículos pesados.

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