17/03/2026
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Campanha D’ELAS promove encontro sobre ‘Autonomia Feminina’ na próxima semana

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Campanha D’ELAS promove encontro sobre ‘Autonomia Feminina’ na próxima semana

A campanha D’Elas, promovida pela deputada estadual Michelle Melo, realizará no próximo dia 17 de março, às 14h, um encontro voltado à promoção da autonomia feminina. O evento acontecerá no Memorial dos Autonomistas (Theatro Hélio Melo) e será aberto ao público.

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Nesta segunda semana da campanha, a proposta é promover reflexões sobre liderança feminina, equilíbrio emocional e autonomia financeira, temas que contribuem para ampliar os direitos e os espaços das mulheres na sociedade.

Programação

A programação contará com duas palestras. A primeira será “Autocontrole e Autonomia Emocional”, ministrada por Rosa Maria Sales, humanoterapeuta, psicanalista espiritual e mentora de autonomia emocional feminina. Também será realizada a palestra “Autonomia Financeira”, conduzida por Julci Ferreira, contadora e gestora do programa Sebrae Delas.

A iniciativa busca mostrar que o fortalecimento das mulheres passa por diferentes dimensões, como o acesso à informação, o cuidado com a saúde emocional e a construção da independência financeira, ampliando novas perspectivas sobre o significado de autonomia feminina

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