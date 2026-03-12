12/03/2026
Campanha reforça prevenção à tuberculose durante todo o mês de março

Como parte das mobilizações do mês, o Dia D de combate à tuberculose será realizado em 24 de março

Saúde promove mobilização contra a tuberculose ao longo de março
Saúde promove mobilização contra a tuberculose ao longo de março

O mês de março é marcado por ações de conscientização e mobilização no combate à tuberculose, uma doença infecciosa que ainda representa um importante desafio para a saúde pública no Brasil e em várias partes do mundo. Durante esse período, órgãos de saúde intensificam campanhas educativas com o objetivo de alertar a população sobre os sintomas, a prevenção e a importância do diagnóstico e tratamento precoces.

A tuberculose é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e é transmitida pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala de uma pessoa infectada. Entre os principais sintomas estão tosse persistente por mais de três semanas, febre no fim do dia, suor noturno, cansaço e perda de peso. Como parte das mobilizações do mês, o Dia D de combate à tuberculose será realizado em 24 de março, data que também marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

Na ocasião, unidades de saúde costumam promover atividades de orientação, busca ativa de casos suspeitos, testes e encaminhamentos para tratamento.

Profissionais de saúde destacam que a doença tem cura, desde que o tratamento seja realizado corretamente e sem interrupções. O acompanhamento médico é fundamental para garantir a recuperação completa do paciente e evitar a transmissão para outras pessoas.

A campanha também busca reduzir o estigma que ainda cerca a doença, incentivando a população a procurar atendimento ao apresentar sintomas e reforçando que o diagnóstico precoce é essencial para o controle da tuberculose.

