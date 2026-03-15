Candidato à Presidência do Peru morre em acidente de trânsito durante campanha eleitoral

O candidato à Presidência do Peru Napoleón Becerra morreu neste domingo (15) após um acidente de trânsito enquanto se deslocava para um compromisso de campanha no sul do país. A informação foi divulgada por veículos da imprensa peruana.

Becerra tinha 67 anos e era um dos 36 candidatos que disputavam a presidência nas eleições gerais previstas para abril.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa estatal do Peru e pela porta-voz do partido do político, Emely Silva, o acidente ocorreu enquanto ele viajava pela rodovia Vía de los Libertadores, na região de Huancavelica, com destino à cidade de Ayacucho, onde participaria de atividades de campanha.

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O candidato liderava o Partido dos Trabalhadores e Empresários do Peru (PTE-Peru), sigla de orientação de esquerda.

Até o momento, as autoridades locais não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente.

A morte do candidato acontece em meio ao período de campanha eleitoral no país e repercutiu entre lideranças políticas e apoiadores nas redes sociais.

Bacci Notícias