Cantor Marrone se recupera de procedimento realizado no ânus

O cantor sertanejo Marrone, que forma a consagrada dupla com Bruno, está em pleno processo de recuperação após ser submetido a uma intervenção cirúrgica na última semana. De acordo com informações apuradas e divulgadas pelo portal LeoDias, o procedimento foi realizado na sexta-feira (20), em São Paulo, logo após o artista encerrar uma intensa agenda de apresentações pela Europa.

Marrone utilizou suas redes sociais para interagir com os seguidores e, com seu característico bom humor, comentou sobre o período de pós-operatório, embora tenha preferido manter um certo mistério sobre a natureza exata da operação. “Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata”, brincou o artista.

Detalhes do Procedimento

Apesar da discrição do cantor, o portal LeoDias revelou que a intervenção teve como objetivo a cauterização de uma veia dilatada na região anal. A publicação esclareceu, no entanto, que o quadro clínico não se tratava de uma hemorroida, como muitos internautas chegaram a especular após as declarações descontraídas do sertanejo.

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Recuperação em Goiânia

Atualmente, Marrone encontra-se em sua casa, em Goiânia, onde segue rigorosamente as orientações médicas. Embora relate que o processo de cicatrização e repouso gera alguns incômodos classificados por ele como “chatos”, o cantor apresenta uma melhora progressiva e constante.

A equipe do artista monitora sua evolução para definir quando ele estará apto a retomar a agenda de compromissos profissionais ao lado de Bruno. Por enquanto, o foco total do “Coronel” é o descanso e o pleno restabelecimento de sua saúde.