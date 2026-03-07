08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Carro em chamas e sem motorista atravessa cruzamento e vídeo impressiona na internet

Veículo continuou se movendo após incêndio começar e cena viralizou nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Um vídeo impressionante registrou o momento em que um carro aparentemente vazio atravessa um cruzamento enquanto está completamente em chamas, deixando um rastro de fogo pelo asfalto. O caso aconteceu na cidade de Gao’an, na província de Jiangxi, na China. As imagens foram gravadas por um motorista que passava pelo local no dia 28 de fevereiro e rapidamente repercutiram nas redes sociais. Vídeo mostra veículo em chamas atravessando avenida No vídeo, um sedã preto aparece avançando lentamente por uma avenida movimentada enquanto chamas intensas saem do capô e da parte inferior do veículo. Uma densa fumaça preta também se espalha pela via. Mesmo em meio ao incêndio, o automóvel continua em movimento e chega a atravessar um cruzamento com o sinal aberto. Com os vidros abaixados e sem ninguém ao volante, a cena deu a impressão de que o carro estava se movendo sozinho, o que levou internautas a apelidarem o episódio de “carro fantasma”. Motorista saiu do veículo antes do incêndio De acordo com informações divulgadas por autoridades locais, o motorista já havia conseguido deixar o carro quando o incêndio começou durante o trajeto. Mesmo após ser abandonado, o veículo continuou se deslocando lentamente pela via, deixando marcas de fogo no asfalto enquanto atravessava o cruzamento. Funcionário ajudou a conter as chamas Um funcionário da limpeza urbana que conduzia um caminhão-pipa nas proximidades percebeu a situação e decidiu agir rapidamente. Ele retornou ao local e utilizou o canhão de água do veículo para direcionar jatos contra o automóvel em chamas. A ação ajudou a reduzir o fogo até a chegada das equipes de emergência, que finalizaram o combate ao incêndio e eliminaram qualquer risco restante. Apesar do susto e da cena incomum, ninguém ficou ferido. Causa do incêndio é investigada Segundo o proprietário do carro, o incêndio pode ter sido provocado por uma falha elétrica na parte dianteira do veículo. Ainda assim, autoridades locais continuam investigando o caso para determinar a causa exata do incidente
Carro em chamas atravessa cruzamento na China/ Foto: Reprodução

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um carro aparentemente vazio atravessa um cruzamento enquanto está completamente em chamas, deixando um rastro de fogo pelo asfalto. O caso aconteceu na cidade de Gao’an, na província de Jiangxi, na China.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As imagens foram gravadas por um motorista que passava pelo local no dia 28 de fevereiro e rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Vídeo mostra veículo em chamas atravessando avenida

No vídeo, um sedã preto aparece avançando lentamente por uma avenida movimentada enquanto chamas intensas saem do capô e da parte inferior do veículo. Uma densa fumaça preta também se espalha pela via.

Mesmo em meio ao incêndio, o automóvel continua em movimento e chega a atravessar um cruzamento com o sinal aberto. Com os vidros abaixados e sem ninguém ao volante, a cena deu a impressão de que o carro estava se movendo sozinho, o que levou internautas a apelidarem o episódio de “carro fantasma”.

Motorista saiu do veículo antes do incêndio

De acordo com informações divulgadas por autoridades locais, o motorista já havia conseguido deixar o carro quando o incêndio começou durante o trajeto.

Mesmo após ser abandonado, o veículo continuou se deslocando lentamente pela via, deixando marcas de fogo no asfalto enquanto atravessava o cruzamento.

Funcionário ajudou a conter as chamas

Um funcionário da limpeza urbana que conduzia um caminhão-pipa nas proximidades percebeu a situação e decidiu agir rapidamente. Ele retornou ao local e utilizou o canhão de água do veículo para direcionar jatos contra o automóvel em chamas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A ação ajudou a reduzir o fogo até a chegada das equipes de emergência, que finalizaram o combate ao incêndio e eliminaram qualquer risco restante. Apesar do susto e da cena incomum, ninguém ficou ferido.

Causa do incêndio é investigada

Segundo o proprietário do carro, o incêndio pode ter sido provocado por uma falha elétrica na parte dianteira do veículo. Ainda assim, autoridades locais continuam investigando o caso para determinar a causa exata do incidente

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.