Carro em chamas e sem motorista atravessa cruzamento e vídeo impressiona na internet

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um carro aparentemente vazio atravessa um cruzamento enquanto está completamente em chamas, deixando um rastro de fogo pelo asfalto. O caso aconteceu na cidade de Gao’an, na província de Jiangxi, na China.

As imagens foram gravadas por um motorista que passava pelo local no dia 28 de fevereiro e rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Vídeo mostra veículo em chamas atravessando avenida

No vídeo, um sedã preto aparece avançando lentamente por uma avenida movimentada enquanto chamas intensas saem do capô e da parte inferior do veículo. Uma densa fumaça preta também se espalha pela via.

Mesmo em meio ao incêndio, o automóvel continua em movimento e chega a atravessar um cruzamento com o sinal aberto. Com os vidros abaixados e sem ninguém ao volante, a cena deu a impressão de que o carro estava se movendo sozinho, o que levou internautas a apelidarem o episódio de “carro fantasma”.

Motorista saiu do veículo antes do incêndio

De acordo com informações divulgadas por autoridades locais, o motorista já havia conseguido deixar o carro quando o incêndio começou durante o trajeto.

Mesmo após ser abandonado, o veículo continuou se deslocando lentamente pela via, deixando marcas de fogo no asfalto enquanto atravessava o cruzamento.

Funcionário ajudou a conter as chamas

Um funcionário da limpeza urbana que conduzia um caminhão-pipa nas proximidades percebeu a situação e decidiu agir rapidamente. Ele retornou ao local e utilizou o canhão de água do veículo para direcionar jatos contra o automóvel em chamas.

A ação ajudou a reduzir o fogo até a chegada das equipes de emergência, que finalizaram o combate ao incêndio e eliminaram qualquer risco restante. Apesar do susto e da cena incomum, ninguém ficou ferido.

Causa do incêndio é investigada

Segundo o proprietário do carro, o incêndio pode ter sido provocado por uma falha elétrica na parte dianteira do veículo. Ainda assim, autoridades locais continuam investigando o caso para determinar a causa exata do incidente