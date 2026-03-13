Carro pega fogo e provoca explosões durante incêndio registrado por moradores em Rio Branco

Um carro modelo Ford Fiesta branco foi tomado pelas chamas na Rua Leblon bastante movimentada em Rio Branco por cortar bairros como Floresta, Ivete Vargas entre outros, na tarde desta sexta-feira (13). O incêndio chamou a atenção de moradores da região devido à intensidade do fogo e às explosões registradas enquanto o veículo era consumido pelas chamas.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o carro em chamas no meio da via, com o fogo se espalhando rapidamente pela estrutura do automóvel. Durante o incêndio, também foi possível ouvir pequenas explosões, possivelmente provocadas por componentes do veículo atingidos pelo calor.

No momento em que o vídeo foi registrado, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre ainda não haviam chegado ao local para controlar o incêndio.

As causas do fogo ainda deverão ser apuradas após o controle das chamas e a avaliação da ocorrência pelas autoridades.

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Veja o vídeo: