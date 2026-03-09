A casa da cantora Rihanna foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (08), em Beverly Hills, região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

De acordo com informações da imprensa norte-americana, uma mulher de cerca de 30 anos se aproximou da residência da artista em um carro e efetuou diversos disparos contra o imóvel.

Rihanna estava em casa no momento do ataque. A polícia foi acionada e conseguiu prender a suspeita pouco depois do ocorrido. A identidade da mulher ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Ataque na casa de Rihanna

Segundo as primeiras informações da investigação, a suspeita teria disparado pelo menos dez vezes contra a casa da cantora. Até o momento, não há confirmação se o rapper A$AP Rocky, marido da artista, e os três filhos do casal estavam na residência durante o ataque.

Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. A motivação do atentado ainda está sendo investigada. A equipe de Rihanna ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Leia mais no BacciNotícias:

Filha de Renato Portaluppi cai em golpe que prometia chocolate grátis

Saiba quanto custa se hospedar onde Lore Improta e Léo Santana estão, no Caribe

Vídeo: Justin Bieber se irrita com fotógrafos e toma atitude surpreendente

O post Casa de Rihanna é alvo de atentado nos EUA apareceu primeiro em Bacci Noticias.