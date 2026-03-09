09/03/2026
Casa de Rihanna é alvo de atentado nos EUA

Escrito por Bacci Notícias
casa-de-rihanna-e-alvo-de-atentado-nos-eua

A casa da cantora Rihanna foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (08), em Beverly Hills, região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da imprensa norte-americana, uma mulher de cerca de 30 anos se aproximou da residência da artista em um carro e efetuou diversos disparos contra o imóvel.

Rihanna estava em casa no momento do ataque. A polícia foi acionada e conseguiu prender a suspeita pouco depois do ocorrido. A identidade da mulher ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Ataque na casa de Rihanna

Segundo as primeiras informações da investigação, a suspeita teria disparado pelo menos dez vezes contra a casa da cantora. Até o momento, não há confirmação se o rapper A$AP Rocky, marido da artista, e os três filhos do casal estavam na residência durante o ataque.

Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. A motivação do atentado ainda está sendo investigada. A equipe de Rihanna ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

