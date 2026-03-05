07/03/2026
ContilPop
Casa pega fogo em Cruzeiro do Sul e mobiliza moradores e equipes de emergência

Causa do incêndio ainda não foi identificada.

Polícia Militar também foi acionada e realizou o isolamento da área, garantindo a segurança no entorno | Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma residência na tarde desta quinta-feira (5) no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul (AC), nas proximidades da empresa Cruzeiro Motos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, a causa do incêndio ainda não foi identificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o local para realizar o controle das chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras casas da região.

Antes da chegada da equipe de combate a incêndio, um empresário de uma loja de motocicletas localizada ao lado do imóvel atingido iniciou as primeiras ações para conter o fogo, na tentativa de evitar que as chamas se alastrassem para outras estruturas próximas.

A Polícia Militar também foi acionada e realizou o isolamento da área, garantindo a segurança no entorno e facilitando o acesso das viaturas do Corpo de Bombeiros até o local da ocorrência.

LEIA TAMBÉM: Curto-circuito em rede elétrica provoca princípio de incêndio em escola de Assis Brasil; veja vídeo

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da residência atingida pelo fogo, chamando a atenção de moradores e pessoas que passavam pela área.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas nem sobre a dimensão dos danos materiais. O caso segue em atualização e novas informações poderão ser divulgadas conforme confirmação das autoridades.

VÍDEO:

