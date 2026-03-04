04/03/2026
Curto-circuito em rede elétrica provoca princípio de incêndio em escola de Assis Brasil; veja vídeo

Princípio de incêndio começou na área externa da unidade de ensino e aulas foram suspensas para avaliação da estrutura elétrica

Princípio de incêndio começou após curto-circuito no padrão elétrico instalado na área externa da escola em Assis Brasil.
Princípio de incêndio começou após curto-circuito no padrão elétrico instalado na área externa da escola em Assis Brasil/Foto: O Alto Acre

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (4) em uma escola pública localizada no município de Assis Brasil, no interior do Acre. O caso ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Edilsa Maria Batista, situada na região central da cidade.

Segundo relatos de moradores que presenciaram a situação, as chamas começaram após uma falha no padrão de energia instalado na parte externa do prédio. Vídeos gravados por populares mostram o momento em que ocorre um curto-circuito na caixa de energia, seguido pelo surgimento do fogo ao lado da estrutura da escola.

Diante do risco de choque elétrico, moradores que estavam próximos optaram por não se aproximar do local e apenas acompanharam a situação à distância. O município não possui unidade do Corpo de Bombeiros, sendo que o quartel mais próximo está localizado em Epitaciolândia, município vizinho.

A prefeitura informou que a empresa responsável pelo fornecimento de energia foi acionada para desligar a rede elétrica, medida que contribuiu para conter as chamas antes que o fogo atingisse áreas internas da escola.

Apesar do susto, não houve registro de feridos e, conforme as primeiras informações, a estrutura do prédio não sofreu danos significativos.

A administração municipal informou ainda que uma equipe técnica deve realizar uma vistoria completa para identificar as causas do curto-circuito e avaliar as condições da rede elétrica. Como medida preventiva, as aulas foram suspensas temporariamente até a conclusão da análise.

Com informações do site O Alto Acre.

Veja o vídeo:

