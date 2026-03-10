Casal de mochileiros viraliza ao mostrar túneis usados na Guerra do Vietnã

O casal de mochileiros May e Zé chamou atenção nas redes sociais após publicar um vídeo de uma viagem realizada ao Vietnã. Nas imagens, eles mostram a visita aos famosos túneis históricos utilizados durante a Guerra do Vietnã, que hoje se tornaram um dos pontos turísticos mais visitados do país.

O registro rapidamente ganhou repercussão, acumulando inúmeras curtidas e comentários. No vídeo, os dois exploram passagens estreitas e estruturas subterrâneas que foram usadas como esconderijo e base de operações durante o conflito.

Os túneis visitados pelo casal fazem parte do complexo conhecido como Túneis de Củ Chi, uma extensa rede subterrânea localizada nos arredores da atual Ho Chi Minh. O sistema foi ampliado principalmente durante os anos 1960 e 1970 por guerrilheiros vietcongues que lutavam contra as forças do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos.

Durante a guerra, essas galerias funcionavam como rotas de comunicação, transporte de suprimentos e esconderijos estratégicos. Alguns trechos incluíam enfermarias, depósitos de armas, cozinhas e áreas de descanso para os combatentes, permitindo que os guerrilheiros realizassem ataques surpresa e retornassem rapidamente para o subsolo.

A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais marcantes do século XX, envolvendo forças comunistas do Vietnã do Norte e guerrilheiros vietcongues contra o Vietnã do Sul e aliados, principalmente os Estados Unidos. O conflito terminou em 1975, com a reunificação do país sob o regime comunista.

Atualmente, partes dos túneis foram preservadas pelo governo vietnamita e abertas ao público. Turistas podem percorrer alguns trechos adaptados para visitação e conhecer de perto um dos cenários mais emblemáticos da história militar do século XX.

