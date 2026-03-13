Casal descobre após seis meses que estava morando na casa errada

Uma história inusitada chamou atenção nas redes sociais após um casal descobrir que passou cerca de seis meses morando na casa errada depois de comprar um imóvel. O caso foi compartilhado pela influenciadora Daniele Kelly, que relatou em vídeos como o erro foi descoberto.
Segundo ela, o casal encontrou uma casa que considerou ideal, com boa localização e preço compatível com o que podiam pagar após quatro anos de casamento. O financiamento foi aprovado e a família se mudou para o imóvel pouco antes do nascimento das filhas gêmeas.
Menos de duas semanas depois da mudança, as crianças nasceram e a rotina da família seguiu normalmente no novo endereço. No entanto, cerca de seis meses depois, o corretor responsável pela venda entrou em contato informando que havia um problema na documentação.
De acordo com o relato da influenciadora, o corretor explicou que teria ocorrido um erro na avaliação feita pela prefeitura. O endereço registrado no financiamento correspondia, na verdade, ao imóvel ao lado. As duas casas são praticamente idênticas, com a mesma planta e metragem, o que teria contribuído para a confusão.
Apesar de não serem obrigados a deixar o local onde estavam morando, o casal decidiu aceitar a proposta de troca feita pelo corretor. O acordo incluiu o pagamento dos custos da mudança e um desconto no valor da comissão.
A história rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com milhares de visualizações e comentários de internautas surpresos com a situação.
Com informações G1