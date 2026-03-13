Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Casal descobre após seis meses que estava morando na casa errada

Erro em financiamento levou família ao imóvel vizinho

Casal descobre após seis meses que estava morando na casa errada/Foto: Reprodução

Uma história inusitada chamou atenção nas redes sociais após um casal descobrir que passou cerca de seis meses morando na casa errada depois de comprar um imóvel. O caso foi compartilhado pela influenciadora Daniele Kelly, que relatou em vídeos como o erro foi descoberto.

Segundo ela, o casal encontrou uma casa que considerou ideal, com boa localização e preço compatível com o que podiam pagar após quatro anos de casamento. O financiamento foi aprovado e a família se mudou para o imóvel pouco antes do nascimento das filhas gêmeas.

Menos de duas semanas depois da mudança, as crianças nasceram e a rotina da família seguiu normalmente no novo endereço. No entanto, cerca de seis meses depois, o corretor responsável pela venda entrou em contato informando que havia um problema na documentação.

LEIA TAMBÉM: “Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom sobre possibilidade de disputar o Senado e apoiar Alan

De acordo com o relato da influenciadora, o corretor explicou que teria ocorrido um erro na avaliação feita pela prefeitura. O endereço registrado no financiamento correspondia, na verdade, ao imóvel ao lado. As duas casas são praticamente idênticas, com a mesma planta e metragem, o que teria contribuído para a confusão.

Apesar de não serem obrigados a deixar o local onde estavam morando, o casal decidiu aceitar a proposta de troca feita pelo corretor. O acordo incluiu o pagamento dos custos da mudança e um desconto no valor da comissão.

A história rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com milhares de visualizações e comentários de internautas surpresos com a situação.

Com informações G1

