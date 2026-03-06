Casal viajante mostra ratos treinados que detectam minas terrestres e ajudam salvar vidas

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo casal de viajantes Isa e Leco chamou atenção ao mostrar um trabalho pouco conhecido envolvendo animais treinados para salvar vidas. Durante uma visita a um centro especializado, eles registraram a atuação de ratos gigantes africanos utilizados para detectar minas terrestres enterradas no solo.

Nas imagens, os animais aparecem caminhando sobre áreas que podem conter explosivos. Por serem extremamente leves, eles não têm peso suficiente para acionar as minas, o que permite que circulem com segurança enquanto procuram os artefatos escondidos.

Os roedores utilizados nesse tipo de operação pertencem à espécie conhecida como Cricetomys ansorgei, famosa pelo olfato altamente desenvolvido. Graças a essa característica, eles conseguem identificar o cheiro de explosivos escondidos no subsolo, auxiliando na limpeza de áreas contaminadas por minas em países que enfrentaram conflitos armados, como o Camboja.

O treinamento desses animais é realizado pela organização humanitária APOPO, que atua em diversos países. Além da busca por explosivos, os ratos também são treinados para detectar amostras infectadas com tuberculose, acelerando diagnósticos em regiões com poucos recursos laboratoriais.

Segundo a organização, os animais recebem cuidados constantes, incluindo alimentação balanceada, exercícios regulares, acompanhamento diário de saúde e estímulos durante o treinamento. O contato com humanos também exige cuidados específicos, já que os ratos costumam lamber as pessoas para investigar cheiros e se comunicar, motivo pelo qual os treinadores precisam higienizar os braços antes de manipulá-los.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A publicação feita pelo casal reforça como o uso de ciência e treinamento animal tem contribuído para salvar vidas e tornar áreas antes perigosas novamente seguras para comunidades inteiras.