Caso de mulher resgatada de cárcere privado é lembrado dois anos após ação policial no Dia da Mulher

Há exatamente dois anos, uma história marcou profundamente a cidade de Campos dos Goytacazes. No dia 8 de março de 2024, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, uma operação policial resultou no resgate de uma mulher que era mantida em cárcere privado no bairro Novo Horizonte.

A ação foi conduzida pela delegada Madeleine Dykeman e sua equipe, que conseguiram libertar a vítima após receberem informações sobre a situação de violência.

O episódio evidenciou uma realidade que ainda atinge muitas mulheres: a violência doméstica e o silenciamento de vítimas que vivem sob ameaça ou controle dentro de suas próprias casas.

Na época, o resgate representou mais do que uma ocorrência policial. A atuação da delegada e da equipe foi vista como um gesto de coragem e compromisso na defesa de outra mulher em situação de vulnerabilidade.

Relembrar o caso neste Dia Internacional da Mulher também serve como reflexão sobre dois aspectos que caminham lado a lado: a força de mulheres que resistem e buscam recomeçar, e a necessidade de enfrentar uma realidade em que muitas ainda vivem sob medo, violência e abuso.

A lembrança daquele 8 de março reforça a importância de manter a sociedade atenta e mobilizada na defesa da dignidade, do respeito e da liberdade das mulheres.

