Cavalo em estado crítico é resgatado, após sofrer maus-tratos prolongados

Um cavalo em estado crítico foi resgatado no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo, em uma ação realizada pelo ativista Julinho Casares em conjunto com o Instituto Caramelo. O animal foi encontrado com ferimentos visíveis pelo corpo, extremamente debilitado e sem qualquer condição digna de sobrevivência. De acordo com os envolvidos no resgate, o cavalo apresentava sinais claros de negligência prolongada, indicando que vinha sofrendo há dias, possivelmente semanas, sem acesso adequado a cuidados básicos, como alimentação, água e assistência veterinária.

A operação mobilizou esforços intensos da equipe, que enfrentou dificuldades para retirar o animal do local devido ao seu estado de fraqueza. Após o resgate, o cavalo foi imediatamente encaminhado para atendimento especializado, onde permanece sob cuidados e acompanhamento veterinário. Casos como esse reforçam uma realidade alarmante e recorrente em diversas regiões da cidade: o abandono e os maus-tratos de animais de grande porte ainda acontecem com frequência, muitas vezes longe dos olhos da fiscalização.

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Para Julinho Casares, que atua de forma voluntária na causa animal, episódios como esse geram indignação e esgotamento emocional. “A gente não aguenta mais ver isso acontecendo. Não é possível que, em pleno 2026, ainda existam situações tão cruéis como essa”, destaca. O ativista afirma que sua atuação vai além de ações pontuais e faz parte de um propósito de vida dedicado à defesa dos animais. Ele também reforça a importância do engajamento da população e do poder público no combate aos maus-tratos, para que casos como esse deixem de se repetir.

O cavalo segue em recuperação, e o caso continua sendo acompanhado pelas equipes responsáveis.

Fonte: Portal Leo Dias