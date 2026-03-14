Cavalo preso a carroça é atacado por cadela e cena causa pânico entre moradores

Um cavalo que estava preso a uma carroça foi atacado por uma cadela de grande porte na praia de Praia de Grussaí, localizada em São João da Barra, no Rio de Janeiro. O caso causou pânico entre moradores que presenciaram a cena.

Segundo informações divulgadas pelo R7, o animal agressor seria possivelmente da raça Pitbull. A cadela avançou contra o cavalo, que estava imobilizado pela carroça no momento do ataque.

Testemunhas relataram que moradores precisaram agir rapidamente para afastar o cachorro e evitar que a situação se agravasse. Durante a investida, o cavalo acabou sofrendo ferimentos.

O episódio chamou a atenção de quem estava nas proximidades e gerou preocupação entre os moradores da região, principalmente pela presença de animais soltos em áreas movimentadas da praia.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do cavalo nem sobre o responsável pela cadela envolvida no ataque.

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