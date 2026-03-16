16/03/2026
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Céos Educacional anuncia primeira turma preparatória para carreiras policiais no Alto Acre

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A chegada do curso ao Alto Acre representa uma nova oportunidade para candidatos da região A chegada do curso ao Alto Acre representa uma nova oportunidade para candidatos da região
A chegada do curso ao Alto Acre representa uma nova oportunidade para candidatos da região | Foto: Cedida
Quem sonha em ingressar nas forças de segurança pública terá uma nova oportunidade em Brasiléia. O Céos Educacional anunciou a abertura de uma turma presencial voltada para carreiras policiais, com início previsto para 02 de abril de 2026. Esta será a primeira turma do Céos Educacional no Alto Acre, marcando a chegada da instituição à região.
A proposta do curso é preparar candidatos que desejam disputar vagas em concursos de instituições como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Federal, oferecendo orientação e conteúdo direcionado para quem busca aprovação nesses certames.
De acordo com as informações divulgadas, as aulas acontecerão em formato presencial durante três meses, com entrega de apostila impressa para auxiliar nos estudos. As aulas serão realizadas no Centro Cultural de Brasiléia, facilitando o acesso para moradores da cidade e de municípios vizinhos.
A carga horária será distribuída da seguinte forma:
•Quinta e sexta-feira: das 19h às 22h
•Sábado: das 14h às 18h
O investimento para participar do curso pode ser feito à vista por R$ 599,90 ou parcelado em até 10 vezes de R$ 65,90, facilitando o acesso para quem deseja iniciar a preparação.
A chegada do curso ao Alto Acre representa uma nova oportunidade para candidatos da região que sonham com a carreira policial, evitando a necessidade de deslocamento para outros centros em busca de preparação específica.
Interessados em obter mais informações ou garantir vaga podem entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99248-0992.
A expectativa é que a turma reúna candidatos determinados a transformar o sonho da carreira policial em realidade, reforçando a importância da preparação e da disciplina para alcançar a aprovação em concursos públicos.

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