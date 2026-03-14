Cesário Braga promove encontro de mobilização de pré-campanha em Rio Branco

O pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, realizou neste sábado (14) um encontro de mobilização e organização de sua pré-campanha em Rio Branco.

A atividade reuniu lideranças, apoiadores e militantes para dialogar e planejar os próximos passos da caminhada política rumo às eleições de 2026.

Durante o encontro, Cesário destacou a importância da unidade da militância e das lideranças do partido para fortalecer o projeto político. Ele também ressaltou a presença do ex-deputado estadual Daniel Zen. “Na última eleição tivemos mais de 3 mil votos, o Zen teve mais de 4 mil, e hoje estamos aqui juntos. Se conseguirmos unir ainda mais companheiros e companheiras que acreditam nesse projeto de luta por justiça social, tenho fé em Deus que seremos vitoriosos”, afirmou.

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Também foram debatidas estratégias de mobilização, fortalecimento das bases e ampliação do diálogo com lideranças comunitárias e movimentos sociais na capital.

Cesário Braga é superintendente federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre e deverá se afastar da função até o dia 4 de abril para se dedicar à construção de sua pré-campanha para a Assembleia Legislativa.