Cesta básica sobe em Rio Branco e já custa R$ 681,70, aponta pesquisa da Seplan

O custo da cesta básica em Rio Branco voltou a subir e atingiu R$ 681,70 no mês de fevereiro, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). O aumento foi impulsionado, principalmente, pelos itens de alimentação, que seguem pressionando o orçamento das famílias na capital acreana.

De acordo com os dados, apenas a cesta alimentar teve custo de R$ 570,27, registrando alta de 2,12% em relação a janeiro. Entre os produtos que mais encareceram estão a mandioca, com aumento de 8,15%, e o feijão, que subiu 7,10%. Por outro lado, alguns itens apresentaram queda, como o óleo, com redução de 8,26%, e o açúcar, com recuo de 1,95%.

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Além dos alimentos, a pesquisa também avaliou os custos com limpeza doméstica e higiene pessoal. A cesta de limpeza foi estimada em R$ 85,77, enquanto os produtos de higiene somaram R$ 25,67, compondo o valor total gasto pelas famílias com itens essenciais.

O levantamento foi realizado em 57 estabelecimentos comerciais, incluindo mercados, açougues e panificadoras, distribuídos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Seplan, o monitoramento dos preços contribui para orientar políticas públicas e acompanhar o impacto do custo de vida na população.