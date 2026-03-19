Liga do Acre diz que Malucos na Roça se desfiliou para disputar festival em confederação rival

A Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) se pronunciou sobre o pedido de refiliação do grupo Malucos na Roça, que havia oficializado sua desfiliação em julho de 2025 e, pouco mais de sete meses depois, solicitou retorno à entidade.

Em nota enviada pelo tesoureiro Kelriday Vieira, a Liga informou que ainda não deu resposta ao pedido porque está em período de eleição interna e que qualquer decisão depende de deliberação coletiva entre os grupos filiados.

“A Liga de Quadrilhas precisa deixar claro que o motivo de ainda não ter dado retorno é que está em processo de eleição e, assim que possível, vai se reunir com todos os grupos, como sempre foi, para resolver as questões. O estatuto não permite que a diretoria tome decisões sem ser em assembleia”, afirmou.

A entidade também destacou que, desde a desfiliação oficial, o grupo não integra nenhuma organização ligada ao movimento junino estadual.

“A Liga reconhece que a Junina em questão não faz parte de qualquer entidade e que dançou de forma independente após pedir oficialmente a desfiliação da Liga de Quadrilhas Juninas para participar de um nacional de uma entidade rival”, acrescentou o tesoureiro.

Saída para disputar festival fora da Confebraq

O afastamento do Malucos na Roça ocorreu em 7 de julho de 2025. À época, o grupo optou por deixar a Liquajac para participar de um festival nacional promovido pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (Conaqj), estrutura distinta da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq), à qual a liga acreana é vinculada.

Confira a carta de desfiliação aqui.

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Carta aponta falhas, críticas e decisão por independência

O site teve acesso aos documentos enviados no grupo de coordenadores de quadrilhas juninas, incluindo a carta oficial de desfiliação do Malucos na Roça, datada de 7 de julho de 2025.

No documento, o grupo afirma que a decisão foi tomada após um “longo período de observação” e relata um ambiente de “insegurança e desrespeito” dentro da entidade.

Entre os pontos citados estão a falta de pagamento da premiação do título estadual conquistado em 2024, críticas à gestão e denúncias de episódios considerados graves durante eventos oficiais.

“Não recebemos até hoje a premiação que nos é devida, o que reflete uma grave falha de gestão e um claro desrespeito aos compromissos assumidos”, diz um dos trechos.

A carta aponta ainda que “o evento que deveria ser de celebração tornou-se um ambiente de insegurança, desvalorização e constrangimento público”, afirma o documento.

Outro ponto destacado é a crítica ao modelo de avaliação e escolha de jurados, considerado pelo grupo como inconsistente e prejudicial ao equilíbrio das competições.

Falta de suporte e problemas de comunicação

O grupo também relatou dificuldades durante participação em evento nacional em 2024, apontando falhas no repasse de informações e ausência de suporte financeiro.

Segundo a carta, os recursos arrecadados por meio de barracas deveriam ter sido destinados à alimentação da equipe, mas a informação só teria sido repassada posteriormente, quando não havia mais possibilidade de correção.

“Essa falha de comunicação nos deixou completamente desamparados durante a viagem, prejudicando nossa participação e afetando diretamente a qualidade da experiência vivida por todos”, registra o documento.

Atuação independente foi reafirmada na saída

Ao formalizar a desfiliação, o Malucos na Roça afirmou que seguiria atuando de forma independente, com liberdade para estabelecer novas conexões no cenário junino.

“A Malucos na Roça continuará atuando de forma independente, com liberdade para construir e manter novas conexões e fortalecer a tradição popular por meio de outros caminhos”, destacou a carta.

O grupo também declarou que não deixaria de respeitar as demais quadrilhas e sinalizou possibilidade de diálogo futuro em caso de mudanças estruturais na liga.

Apesar do posicionamento adotado na saída, no dia 13 de março, o grupo solicitou oficialmente a refiliação à Liquajac.

Decisão dependerá de consenso entre os grupos

Diante do impasse, a Liga reforça que não haverá decisão individual ou imediata sobre o caso. A definição deverá ocorrer em assembleia, com participação dos grupos filiados, conforme previsto no estatuto.

Até lá, o Malucos na Roça segue sem vínculo formal com a entidade estadual, enquanto aguarda a análise do pedido de retorno.