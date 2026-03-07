china-alerta-para-escassez-global-de-chips-por-conta-de-‘novo-conflito’-corporativo

O Ministério do Comércio da China levantou a possibilidade de outra crise na cadeia de suprimentos global de semicondutores devido a ‘novos conflitos’ entre a fabricante holandesa de chips Nexperia e sua subsidiária chinesa.
Atividades de produção em toda a indústria automobilística global foram interrompidas em outubro, quando Pequim impôs controles de exportação sobre os chips Nexperia fabricados na China, depois que Haia confiscou a empresa de sua controladora chinesa Wingtech. Os chips da Nexperia são amplamente utilizados nos sistemas eletrônicos dos carros.
Embora a escassez de chips tenha diminuído após negociações diplomáticas, o conflito entre a sede holandesa da Nexperia e sua unidade sediada na China só se intensificou. A holandesa apoia a medida que removeu o controle da Wingtech, enquanto a chinesa exige que esse controle seja restaurado.
A advertência de Pequim neste sábado veio um dia depois que o braço chinês de embalagens da Nexperia acusou a sede holandesa de desativar as contas de escritório de todos os funcionários na China.
‘Isso provocou novos conflitos e criou novas dificuldades e obstáculos para as negociações (entre empresas)’, disse o Ministério do Comércio da China em um comunicado publicado em seu site oficial.
‘A Nexperia Netherlands interrompeu seriamente a produção e a operação normais da empresa e, se isso desencadear novamente uma crise na produção global de semicondutores e na cadeia de suprimentos, a Holanda deverá assumir total responsabilidade por isso’, acrescentou o ministério.
Em uma declaração na sexta-feira, a entidade holandesa da Nexperia não negou a ação de TI, mas contestou a alegação da subsidiária chinesa de que isso havia afetado a produção na instalação de montagem e teste da empresa na província chinesa de Guangdong.
A subsidiária chinesa da Nexperia respondeu à remoção do controle da Wingtech em setembro, declarando-se independente de sua matriz holandesa. Desde então, as duas entidades trocaram acusações de negociações de má-fé, enquanto a matriz holandesa suspendeu o fornecimento de wafer para a fábrica de Guangdong.
Os esforços de Pequim, Haia e Bruxelas para pressionar ambas as partes a chegarem a uma solução mediada pouco fizeram para resolver o impasse.