14/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

China: investigação comercial dos EUA é ato unilateral atípico que perturba economia

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
china:-investigacao-comercial-dos-eua-e-ato-unilateral-atipico-que-perturba-economia

O Ministério do Comércio da China afirmou que a investigação comercial com base na Seção 301 iniciada pelos EUA, direcionada a 16 economias sob o pretexto de “excesso de capacidade”, é um ato unilateral típico que perturba gravemente a ordem econômica e comercial internacional, segundo informou a agência estatal Xinhua News, citando um comunicado.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O Ministério pontuou que um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) já decidiu há muito tempo que as tarifas impostas com base em investigações da Seção 301 violam as regras do organismo internacional.

A China já deixou clara sua posição em diversas ocasiões em relação à chamada alegação de “excesso de capacidade” feita pelos Estados Unidos, observou o comunicado, observando que a economia mundial há muito tempo é um todo inseparável, com produção e consumo de natureza global.

Viva do lucro de grandes empresas

“Não haveria comércio transfronteiriço se a produção em cada país atendesse apenas à demanda do mercado interno”, disse o porta-voz, instando os Estados Unidos a não definirem de forma restrita a capacidade de produção que excede a demanda interna como “excesso de capacidade” e a rotularem dessa forma.

A China alertou ainda que EUA também não têm o direito de determinar unilateralmente se seus parceiros comerciais têm “excesso de capacidade” por meio de investigações da Seção 301 e impor medidas restritivas unilaterais.

“A China insta os EUA a corrigirem suas práticas errôneas e a retornarem ao caminho correto de resolver as questões por meio do diálogo e da consulta”, disse o porta-voz, acrescentando que a China acompanhará de perto o andamento da situação e se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos.

Continua depois da publicidade

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.