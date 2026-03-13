China: investigação comercial dos EUA é ato unilateral atípico que perturba economia

O Ministério do Comércio da China afirmou que a investigação comercial com base na Seção 301 iniciada pelos EUA, direcionada a 16 economias sob o pretexto de “excesso de capacidade”, é um ato unilateral típico que perturba gravemente a ordem econômica e comercial internacional, segundo informou a agência estatal Xinhua News, citando um comunicado.

O Ministério pontuou que um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) já decidiu há muito tempo que as tarifas impostas com base em investigações da Seção 301 violam as regras do organismo internacional.

A China já deixou clara sua posição em diversas ocasiões em relação à chamada alegação de “excesso de capacidade” feita pelos Estados Unidos, observou o comunicado, observando que a economia mundial há muito tempo é um todo inseparável, com produção e consumo de natureza global.

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“Não haveria comércio transfronteiriço se a produção em cada país atendesse apenas à demanda do mercado interno”, disse o porta-voz, instando os Estados Unidos a não definirem de forma restrita a capacidade de produção que excede a demanda interna como “excesso de capacidade” e a rotularem dessa forma.

A China alertou ainda que EUA também não têm o direito de determinar unilateralmente se seus parceiros comerciais têm “excesso de capacidade” por meio de investigações da Seção 301 e impor medidas restritivas unilaterais.

“A China insta os EUA a corrigirem suas práticas errôneas e a retornarem ao caminho correto de resolver as questões por meio do diálogo e da consulta”, disse o porta-voz, acrescentando que a China acompanhará de perto o andamento da situação e se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos.

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