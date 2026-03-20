20/03/2026
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Cimec conquista selo Ouro e lidera vendas de tintas no Acre novamente

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Cimec conquista selo Ouro e lidera vendas de tintas no Acre novamente

A empresa Cimec foi novamente reconhecida como destaque no mercado de tintas imobiliárias no Acre, conquistando pelo terceiro ano consecutivo o selo “Ouro”, concedido pelo Grupo AkzoNobel – Tintas Coral.

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O reconhecimento consolida a Cimec como líder de vendas no estado e reforça a consistência da empresa no setor. Segundo Ludmilla Brito, diretora de compras, a premiação vai além dos resultados comerciais.

“O selo ‘Ouro’ representa mais do que desempenho em vendas. Ele certifica que mantemos padrões elevados em três pilares: um mix de produtos com tecnologia avançada, capacitação constante da equipe de vendas para garantir excelência no atendimento e a fidelização de pintores profissionais”, destacou.

A empresa também atribui o resultado ao relacionamento com clientes, ao desempenho da equipe e à parceria com a Coral, referência nacional no segmento de pintura.

Com o novo reconhecimento, a Cimec reforça sua posição no mercado e segue investindo em qualidade, atendimento e inovação no setor de construção civil.

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