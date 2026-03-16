O Ministério da Gestão e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) publicaram, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16/3), o Edital nº 84, que traz a homologação do resultado definitivo da classificação final do CNU 2025 (Concurso Nacional Unificado 2). Este anúncio ocorre após a conclusão da terceira e última rodada de confirmação de interesse, etapa crucial para o preenchimento das vagas remanescentes.

Com a publicação, os milhares de candidatos habilitados agora possuem o status oficial de aprovados, seja para ocupação imediata das vagas ou para composição do cadastro de reserva e lista de espera das diversas carreiras federais ofertadas.

Os resultados estão organizados por órgão e cargo/especialidade, em ordem decrescente de nota final ponderada, conforme critérios estabelecidos no Edital ENAP nº 114/2025. Para cada cargo, a classificação apresenta as seguintes categorias: ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PCD), candidatos indígenas (PN), candidatos quilombolas (PQ) e situação no cargo/especialidade.

Para consultar o teor do resultado definitivo, o candidato deve acessar o portal, disponível a partir das 16h desta segunda-feira (16/3), observado o horário de Brasília/DF.

A partir desta mesma data, têm início as convocações para as próximas etapas, que incluem nomeação, investigação social, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação, conforme aplicável a cada candidato.

Confira aqui a publicação completa!

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Concurso Nacional Unificado 2 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 17.726,42.

As provas objetivas foram aplicadas em 5 de outubro, e as discursivas, em 7 de dezembro. A 3ª confirmação de interesse — voltada aos aprovados dentro das vagas imediatas e do cadastro de reserva que desejavam concorrer à lista de espera — encerrou-se no dia 9 de março.

CNU 2025

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja a distribuição por bloco temático:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:

Provas de nível superior 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos) Das 13h às 18h (5h de duração)

Provas de nível médio 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos) Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)



Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:

Nível superior 2 questões discursivas Das 13h às 16h

Nível médio 1 redação dissertativa-argumentativa Das 13h às 15h



Resumo do CNU 2025

Banca: FGV

Vagas: 3.652

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 17.726,42

Inscrições: 2/7 até 20/7

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

Próximos Passos para os Convocados

A homologação definitiva do CNU 2025 encerra a fase de seleção e dá início aos procedimentos de nomeação e posse, que devem ocorrer de forma escalonada nos próximos meses.

Consulta à Lista: A classificação detalhada por bloco e cargo estará disponível no site oficial a partir das 16h de hoje.

Vagas Imediatas: Candidatos dentro do número de vagas devem ficar atentos às convocações para exames admissionais e entrega de documentação.

Cadastro de Reserva: O edital também oficializa a lista de espera, que poderá ser utilizada pelos órgãos federais conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.

Resumo da Homologação: CNU 2025

Confira os detalhes da publicação oficial desta segunda-feira:

Item do Edital Informação Confirmada Edital de Homologação nº 84 / ENAP Data de Publicação 16 de março de 2026 Horário de Consulta A partir das 16h (Horário de Brasília) Abrangência Vagas Imediatas, CR e Lista de Espera Próxima Etapa Nomeações e Cursos de Formação

A conclusão do CNU 2025 representa um marco na modernização do serviço público federal brasileiro, utilizando o modelo de seleção unificada para democratizar o acesso às carreiras de estado. Os candidatos devem manter seus dados atualizados no sistema da ENAP, pois as convocações oficiais são enviadas por e-mail e publicadas no DOU. Este resultado consolida a jornada de milhares de concurseiros que iniciaram os estudos ainda em 2024 para este certame histórico.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet