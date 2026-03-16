O Ministério da Gestão e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) publicaram, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16/3), o Edital nº 84, que traz a homologação do resultado definitivo da classificação final do CNU 2025 (Concurso Nacional Unificado 2). Este anúncio ocorre após a conclusão da terceira e última rodada de confirmação de interesse, etapa crucial para o preenchimento das vagas remanescentes.
Com a publicação, os milhares de candidatos habilitados agora possuem o status oficial de aprovados, seja para ocupação imediata das vagas ou para composição do cadastro de reserva e lista de espera das diversas carreiras federais ofertadas.
Os resultados estão organizados por órgão e cargo/especialidade, em ordem decrescente de nota final ponderada, conforme critérios estabelecidos no Edital ENAP nº 114/2025. Para cada cargo, a classificação apresenta as seguintes categorias: ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PCD), candidatos indígenas (PN), candidatos quilombolas (PQ) e situação no cargo/especialidade.
Para consultar o teor do resultado definitivo, o candidato deve acessar o portal, disponível a partir das 16h desta segunda-feira (16/3), observado o horário de Brasília/DF.
A partir desta mesma data, têm início as convocações para as próximas etapas, que incluem nomeação, investigação social, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação, conforme aplicável a cada candidato.
Confira aqui a publicação completa!
Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Concurso Nacional Unificado 2 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 17.726,42.
As provas objetivas foram aplicadas em 5 de outubro, e as discursivas, em 7 de dezembro. A 3ª confirmação de interesse — voltada aos aprovados dentro das vagas imediatas e do cadastro de reserva que desejavam concorrer à lista de espera — encerrou-se no dia 9 de março.
CNU 2025
Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o CNU 2025 oferta 3.652 vagas para 32 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, para cargos de níveis médio e superior de formação.
Veja a distribuição por bloco temático:
- Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas
- Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas
- Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas
- Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas
- Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas
- Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas
- Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas
- Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas
- Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas
Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42.
As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 5 de outubro, com a seguinte estrutura:
- Provas de nível superior
- 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)
- Das 13h às 18h (5h de duração)
- Provas de nível médio
- 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)
- Das 13h às 16h30 (3h30 de duração)
Já as provas discursivas, foram realizadas no dia 7 de dezembro, da seguinte forma:
- Nível superior
- 2 questões discursivas
- Das 13h às 16h
- Nível médio
- 1 redação dissertativa-argumentativa
- Das 13h às 15h
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Próximos Passos para os Convocados
A homologação definitiva do CNU 2025 encerra a fase de seleção e dá início aos procedimentos de nomeação e posse, que devem ocorrer de forma escalonada nos próximos meses.
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Consulta à Lista: A classificação detalhada por bloco e cargo estará disponível no site oficial a partir das 16h de hoje.
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Vagas Imediatas: Candidatos dentro do número de vagas devem ficar atentos às convocações para exames admissionais e entrega de documentação.
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Cadastro de Reserva: O edital também oficializa a lista de espera, que poderá ser utilizada pelos órgãos federais conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.
Resumo da Homologação: CNU 2025
Confira os detalhes da publicação oficial desta segunda-feira:
|Item do Edital
|Informação Confirmada
|Edital de Homologação
|nº 84 / ENAP
|Data de Publicação
|16 de março de 2026
|Horário de Consulta
|A partir das 16h (Horário de Brasília)
|Abrangência
|Vagas Imediatas, CR e Lista de Espera
|Próxima Etapa
|Nomeações e Cursos de Formação
A conclusão do CNU 2025 representa um marco na modernização do serviço público federal brasileiro, utilizando o modelo de seleção unificada para democratizar o acesso às carreiras de estado. Os candidatos devem manter seus dados atualizados no sistema da ENAP, pois as convocações oficiais são enviadas por e-mail e publicadas no DOU. Este resultado consolida a jornada de milhares de concurseiros que iniciaram os estudos ainda em 2024 para este certame histórico.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet