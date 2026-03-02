02/03/2026
ContilPop
Colisão entre moto e carro deixa motociclista gravemente ferido no interior do Acre

O motociclista teria colidido contra um veículo modelo Saveiro, provocando fortes danos na lateral do automóvel, especialmente na porta

Acidente deixou uma pessoa ferida
Acidente deixou uma pessoa ferida/Foto: Extra do Acre

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (1º) na BR-364, nas proximidades da região do Tauari, no município de Tarauacá, interior do Acre. A ocorrência envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Jornal Extra do Acre e do Portal Acre Conectado, a batida aconteceu cerca de um quilômetro antes da ponte do Tauari. O motociclista teria colidido contra um veículo modelo Saveiro, provocando fortes danos na lateral do automóvel, especialmente na porta. Com o impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída.

O condutor da moto sofreu ferimentos graves. Relatos apontam que ele apresentou fraturas no fêmur e no ombro, sendo necessário atendimento médico imediato. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis, que irão apurar as causas da colisão.

