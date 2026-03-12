12/03/2026
Colisão entre motocicleta e capivara deixa duas pessoas feridas em ramal no interior do Acre

Animal atravessou a estrada repentinamente e provocou a queda do casal que estava em uma motocicleta

Vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/ Foto: ContilNet

Rosiane Araújo de Sousa Marcelino, de 43 anos, e Moacir Militão Marcelino Filho, de 50 anos, ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir contra uma capivara no km 25 do Ramal do Bujari, no trecho que liga o município de Bujari à Vila do V, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com as informações apuradas, o acidente ocorreu quando o animal atravessou a via repentinamente e acabou sendo atingido pela motocicleta. Com o impacto da colisão, os ocupantes foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos. A capivara morreu no local.

Rosiane Araújo apresentava hematomas no olho esquerdo e suspeita de pneumotórax no lado direito do tórax, além de estar em estado instável no momento do atendimento.

Já Moacir Militão relatava dor moderada no tórax e também se queixava de dor na região do cóccix.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte básico foi deslocada para o local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e, em seguida, encaminharam Rosiane e Moacir ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados para atender a ocorrência.

