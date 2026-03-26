Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas no interior do Acre

Uma colisão entre duas motocicletas deixou um homem e uma mulher feridos na manhã desta quinta-feira (26), no município de Manoel Urbano, no interior do estado.
De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu na rua Valério Caldas Magalhães, na esquina da escola municipal Dom Próspero, uma área de fluxo frequente de veículos e pedestres, especialmente em horários de entrada e saída de alunos. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.
Com o impacto, os dois ocupantes das motocicletas ficaram feridos e precisaram de atendimento imediato. Populares que estavam próximos ao local prestaram os primeiros auxílios até a chegada de uma equipe do SAMU.
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As vítimas foram encaminhadas à unidade mista de saúde do município, onde receberam os cuidados necessários. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
O caso chama atenção para a necessidade de maior atenção no trânsito, principalmente em áreas próximas a escolas, onde a circulação de pessoas é mais intensa. Situações como essa reforçam a importância do respeito às normas de trânsito e da condução prudente para evitar acidentes. As causas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.