Com asas azul-turquesa, ave rara é registrada por fotografo brasileiro durante viagem pela Ásia

O fotógrafo Fábio Paschoal compartilhou em suas redes sociais o registro de uma das aves consideradas raras no mundo: o martim-pescador-de-garganta-branca.
A imagem foi feita durante sua passagem pela Ásia. A espécie, conhecida internacionalmente como White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis), chama atenção pela combinação de cores vibrantes, com azul turquesa intenso, peito branco e bico avermelhado.
Na legenda da publicação, o fotógrafo destacou que a ave não se alimenta apenas de peixes. Segundo ele, o animal também caça pequenos répteis e pode ser encontrado em áreas abertas e até em jardins urbanos.
LEIA TAMBÉM:
Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar
Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre
Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo
O registro repercutiu entre seguidores, que comentaram sobre a beleza e as cores marcantes da espécie.
Veja o vídeo: