Com asas azul-turquesa, ave rara é registrada por fotografo brasileiro durante viagem pela Ásia

Martim-pescador-de-garganta-branca foi fotografado em área aberta durante viagem internacional

Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia e compartilha imagens da ave nas redes sociais.
Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia/ Foto: Instagram

O fotógrafo Fábio Paschoal compartilhou em suas redes sociais o registro de uma das aves consideradas raras no mundo: o martim-pescador-de-garganta-branca.

A imagem foi feita durante sua passagem pela Ásia. A espécie, conhecida internacionalmente como White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis), chama atenção pela combinação de cores vibrantes, com azul turquesa intenso, peito branco e bico avermelhado.

Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia

Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia/ Foto: Fábio Paschoal

Na legenda da publicação, o fotógrafo destacou que a ave não se alimenta apenas de peixes. Segundo ele, o animal também caça pequenos répteis e pode ser encontrado em áreas abertas e até em jardins urbanos.

Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia

Fábio Paschoal registra martim-pescador-de-garganta-branca durante viagem pela Ásia/ Foto: Fábio Paschoal

O registro repercutiu entre seguidores, que comentaram sobre a beleza e as cores marcantes da espécie.

Veja o vídeo: 

