14/03/2026
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Com ‘O Agente Secreto’ indicado, Oscar 2026 será realizado neste domingo; veja onde assistir

Oscar 2026: horário, transmissão e destaques da cerimônia

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O cinema brasileiro chega forte à edição deste ano com o filme O Agente Secreto
O cinema brasileiro chega forte à edição deste ano com o filme O Agente Secreto | Foto: Divulgação

A cerimônia do Oscar 2026, considerada a principal premiação do cinema mundial, será realizada neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento começa às 20h, no horário de Brasília, reunindo os principais nomes da indústria cinematográfica internacional.

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No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada pela TV Globo, logo após o programa Fantástico, além de transmissão ao vivo e cobertura em tempo real pelo portal g1, que promete análises, notícias e os principais momentos da noite.

Brasil entre os destaques da premiação

O cinema brasileiro chega forte à edição deste ano com o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que conquistou quatro indicações e igualou o feito histórico de Cidade de Deus, que alcançou o mesmo número de nomeações em 2004.

A produção concorre nas categorias:

  • Melhor Filme

  • Melhor Filme Internacional

  • Melhor Seleção de Elenco

  • Melhor Ator, com Wagner Moura

Outro brasileiro também aparece entre os indicados. O diretor de fotografia Adolpho Veloso disputa o prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no longa Sonhos de Trem, sendo apontado como um dos favoritos da categoria.

Apresentação e favoritos

Assim como na edição anterior, a cerimônia terá apresentação do comediante Conan O’Brien, responsável por conduzir a noite de premiações.

Entre os filmes mais indicados deste ano, o destaque é Pecadores, líder com 16 nomeações. Na sequência aparecem Uma Batalha Após a Outra, com 13 indicações, e os longas Frankenstein, Marty Supreme e Valor Sentimental, cada um com nove indicações. Já Hamnet soma oito nomeações.

A expectativa é de uma cerimônia marcada pela forte presença internacional e pela possibilidade de novas conquistas históricas para o cinema brasileiro.

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