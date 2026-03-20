20/03/2026
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Com novo elevado, motorista de app diz que trânsito será mais ágil na capital

Um dos milhares de motoristas que terão mais facilidade em dirigir na região é André Rodrigues

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O motorista lembrou que durante o período da obra o congestionamento na região aumentou.
O motorista lembrou que durante o período da obra o congestionamento na região aumentou | Foto: ContilNet

O Elevado Mamedio Bittar deve melhorar a vida de diversos motoristas que passam pela região da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A estrutura será inaugurada nesta sexta-feira (20).

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Um dos milhares de motoristas que terão mais facilidade em dirigir na região é André Rodrigues, de Rio Branco.

André é motorista por aplicativo, transita por toda a cidade todos os dias e acredita que o trânsito melhorar. “Com a ajuda do viaduto, creio eu que vai diminuir mais o congestionamento e aumentar mais a circulação”, disse.

O motorista lembrou que durante o período da obra o congestionamento na região aumentou. “Pra gente que é motorista de aplicativo, iFood, 99, um trânsito tava horrível. Olhar o elevado assim dá um alívio”, destaca.

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