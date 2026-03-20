Com uso de IA, vídeo compara ruas de Sena Madureira e simula como estariam na visão do prefeito

Um vídeo publicado no perfilo de Hudson Maia tem repercutido nas redes sociais ao apresentar, com o uso de inteligência artificial, uma comparação sobre as condições de ruas no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Na gravação, inicialmente, o autor mostra trechos das vias com buracos e irregularidades. Em seguida, o vídeo apresenta versões simuladas por IA, representando como as ruas estariam em uma condição ideal segundo o prefeito do município.

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A publicação foi acompanhada de legenda e hashtags relacionadas ao município e à gestão local, ampliando o alcance do conteúdo entre os usuários.

Com isso, o vídeo passou a ser compartilhado nas redes sociais e gerou comentários entre internautas. As interações fazem referência às imagens exibidas e à comparação apresentada na gravação.