20/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Com uso de IA, vídeo compara ruas de Sena Madureira e simula como estariam na visão do prefeito

Publicação compara trecho com buracos e área asfaltada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Com uso de IA, vídeo compara ruas de Sena Madureira
Com uso de IA, vídeo compara ruas de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Um vídeo publicado no perfilo de Hudson Maia tem repercutido nas redes sociais ao apresentar, com o uso de inteligência artificial, uma comparação sobre as condições de ruas no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na gravação, inicialmente, o autor mostra trechos das vias com buracos e irregularidades. Em seguida, o vídeo apresenta versões simuladas por IA, representando como as ruas estariam em uma condição ideal segundo o prefeito do município.

LEIA TAMBÉM: Família vive em um único quarto após casa cair e pede ajuda para reconstruir casa

A publicação foi acompanhada de legenda e hashtags relacionadas ao município e à gestão local, ampliando o alcance do conteúdo entre os usuários.

Com isso, o vídeo passou a ser compartilhado nas redes sociais e gerou comentários entre internautas. As interações fazem referência às imagens exibidas e à comparação apresentada na gravação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.