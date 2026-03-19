Comentarista detona cenário político e afirma: “Brasília virou um cabaré caro pago pelo povo”

A jornalista, escritora e comentarista política Joice Hasselmann afirmou, em publicação nas redes sociais, que existem centenas de gigabytes de imagens relacionadas a festas envolvendo autoridades em Brasília. Segundo ela, o material incluiria registros comprometedores e estaria sendo usado como forma de pressão nos bastidores do poder.

No conteúdo divulgado, a comentarista menciona que as imagens envolveriam encontros com presença de mulheres descritas por ela como “modelos” e afirma que autoridades estariam preocupadas com a eventual divulgação do material. Joice também cita que um integrante de comissão parlamentar teria demonstrado temor em relação às imagens.

Ainda de acordo com a publicação, o material estaria sendo utilizado como instrumento de influência política. A jornalista atribui a um operador político a obtenção dos conteúdos e sugere que registros comprometedores poderiam impactar decisões de figuras públicas.

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As declarações não foram acompanhadas de apresentação de provas ou documentos que confirmem a existência ou autenticidade das imagens mencionadas. Até o momento, não há confirmação oficial por parte de autoridades ou instituições citadas de forma indireta.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários e dividindo opiniões entre apoiadores e críticos.