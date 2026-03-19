19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Comentarista detona cenário político e afirma: “Brasília virou um cabaré caro pago pelo povo”

Publicação repercute nas redes e gera debate

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Comentarista política cita supostas imagens de festas em Brasília
Comentarista política cita supostas imagens de festas em Brasília/Foto: Reprodução

A jornalista, escritora e comentarista política Joice Hasselmann afirmou, em publicação nas redes sociais, que existem centenas de gigabytes de imagens relacionadas a festas envolvendo autoridades em Brasília. Segundo ela, o material incluiria registros comprometedores e estaria sendo usado como forma de pressão nos bastidores do poder.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

No conteúdo divulgado, a comentarista menciona que as imagens envolveriam encontros com presença de mulheres descritas por ela como “modelos” e afirma que autoridades estariam preocupadas com a eventual divulgação do material. Joice também cita que um integrante de comissão parlamentar teria demonstrado temor em relação às imagens.

Ainda de acordo com a publicação, o material estaria sendo utilizado como instrumento de influência política. A jornalista atribui a um operador político a obtenção dos conteúdos e sugere que registros comprometedores poderiam impactar decisões de figuras públicas.

VEJA TAMBÉM: Liga do Acre diz que Malucos na Roça se desfiliou para disputar festival em confederação rival

As declarações não foram acompanhadas de apresentação de provas ou documentos que confirmem a existência ou autenticidade das imagens mencionadas. Até o momento, não há confirmação oficial por parte de autoridades ou instituições citadas de forma indireta.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários e dividindo opiniões entre apoiadores e críticos.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.