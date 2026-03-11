Comissão acolhe recurso e pode confirmar Unidos do Fuxico como campeão do Carnaval 2026

A Comissão do Carnaval 2026 decidiu acolher parcialmente o recurso apresentado pelo bloco Unidos do Fuxico e determinou a alteração do resultado do concurso de blocos do Carnaval de Rua de Rio Branco. Com a decisão, uma nova apuração das notas foi realizada e o bloco Unidos do Fuxico pode ser anunciado campeão a qualquer momento, após a homologação oficial do resultado.

O recurso questionava uma possível irregularidade envolvendo o bloco 6 É Demais, relacionada à permanência de um carro alegórico na pista de desfile após o término da apresentação. Após análise do processo administrativo, a comissão concluiu que houve descumprimento do item 6.5 do edital, que trata da retirada de elementos cenográficos da área da pista.

Ao ContilNet, ainda na manhã desta quarta-feira (11), o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viegas, disse que a decisão deve sair nesta quinta-feira (12). “Eles [componentes da comissão] sentaram o final de semana e ainda estão vendo os últimos detalhes, e eu acho que até amanhã [quinta-feira, 12] sai o resultado final de todos os ciclos. É uma coisa que a gente tem que cumprir, como determina o edital, para não ter nenhuma dúvida ou questão sobre o resultado”, enfatizou

Viegas também comentou sobre o problema, em que um dos blocos acabou mantendo o carro alegórico na pista além do tempo permitido pelo item 6.5 do edital, o que gerou perda de pontos progressiva: “A regra é clara: um ponto a cada cinco minutos excedentes. Seguimos o edital à risca e o julgamento artístico dos jurados foi mantido, sem identificação de erro ou ilegalidade”, explicou Klowsbey Viegas.

Irregularidade

Durante a análise do recurso também foram avaliados documentos apresentados pelas agremiações, registros do evento e manifestação de jurados. Um dos pontos questionados envolvia uma ficha de avaliação que inicialmente não possuía assinatura, mas que posteriormente foi confirmada pelo próprio jurado responsável, que reconheceu a autenticidade das notas registradas.

Diante da irregularidade constatada, a comissão decidiu aplicar penalidade apenas no quesito alegorias ao bloco 6 É Demais, seguindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com a penalidade aplicada, foi feita nova apuração das notas, resultando em mudança na classificação do concurso. A decisão foi encaminhada à FGB para homologação e publicação do resultado oficial do Carnaval de Rua 2026.