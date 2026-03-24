24/03/2026
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Compras online avançam e mudam hábitos de consumo em Sena Madureira

Por outro lado, o cenário acende um alerta para o comércio local

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A praticidade e os preços mais acessíveis têm atraído consumidores
A praticidade e os preços mais acessíveis têm atraído consumidores | Imagem: Ilustrativa

O crescimento das compras pela internet já impacta diretamente o dia a dia em Sena Madureira, alcançando até setores que antes eram dominados pelo comércio local, como o de materiais de construção.

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Relatos de quem atua com entregas mostram que a variedade de produtos adquiridos online é cada vez maior. Itens como cimento, argamassa e pisos já fazem parte da rotina de entregas, além de produtos básicos do dia a dia, como itens de limpeza e higiene pessoal.

A praticidade e os preços mais acessíveis têm atraído consumidores, que passaram a optar pelas plataformas digitais até mesmo para compras essenciais. Esse comportamento reflete uma mudança no perfil de consumo da população.

Por outro lado, o cenário acende um alerta para o comércio local. Custos elevados, como aluguéis, acabam influenciando no preço final dos produtos, dificultando a concorrência com os valores encontrados na internet.

O avanço das compras online evidencia uma transformação econômica no município, trazendo benefícios ao consumidor, mas também impondo novos desafios para empresários que precisam se adaptar a um mercado cada vez mais digital.

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