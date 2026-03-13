14/03/2026
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Concertos à luz de velas chegam a Rio Branco com tributos a Vivaldi e Coldplay

Série internacional Candlelight terá apresentações na sede da OAB

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Concertos à luz de velas chegam a Rio Branco
Concertos à luz de velas chegam a Rio Branco/Foto: Reprodução

A capital acreana vai receber a série internacional de concertos Candlelight, conhecida por apresentações musicais realizadas em ambientes iluminados por milhares de velas. O espetáculo terá sessões programadas para os meses de maio e junho de 2026 em Rio Branco.

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As apresentações devem ocorrer na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e prometem uma experiência imersiva que combina música clássica e ambientação intimista à luz de velas.

A primeira data confirmada é 9 de maio, com duas sessões no mesmo dia. Às 18h, o concerto apresenta o clássico “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi. Já às 20h, o espetáculo será dedicado a um tributo à banda Coldplay, interpretado por músicos em formato de concerto.

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Os ingressos começam a partir de R$ 55 e estão sendo vendidos pela plataforma Fever, responsável pela organização da série de concertos no Brasil.

O projeto Candlelight acontece em diversas cidades do mundo e tem como proposta oferecer concertos em locais especiais, iluminados por centenas ou milhares de velas, criando uma atmosfera intimista para apresentações de música clássica e versões instrumentais de grandes sucessos da música internacional.

A chegada do evento a Rio Branco amplia a agenda cultural da capital acreana e deve atrair tanto apreciadores de música clássica quanto público interessado em experiências culturais diferenciadas.

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