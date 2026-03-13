Concurso em RO abre vagas de níveis médio e superior; até R$ 7,2 mil!

O Concurso CAU RO é a nova oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários em Rondônia. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado publicou oficialmente o edital para o certame que visa preencher vaga imediata e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Com atuação em Porto Velho, os salários iniciais são extremamente atrativos, chegando a R$ 7.278,82, além de pacotes de benefícios que valorizam a carreira pública.

A organização do certame está sob responsabilidade do IBADE, e as provas estão marcadas para o final de maio, garantindo um bom tempo de preparação para os candidatos interessados.

Cargos, Vagas e Remunerações

O Concurso CAU RO foi desenhado para atender tanto profissionais técnicos quanto de apoio administrativo, com as seguintes especificações:

Auxiliar Administrativo (Nível Médio): 01 vaga imediata + Cadastro de Reserva. Ideal para quem possui ensino médio completo e busca ingressar no serviço público.

Arquiteto(a) e Urbanista (Nível Superior): Formação de Cadastro de Reserva. Exige graduação na área e registro profissional, oferecendo o maior teto salarial do edital.

Resumo do Certame e Cronograma

Confira os detalhes fundamentais para não perder os prazos deste concurso:

Informação Detalhes do Edital Banca Organizadora IBADE Salário Máximo R$ 7.278,82 Inscrições 16/03 a 15/04/2026 Taxa de Inscrição R$ 44,00 (Médio) / R$ 61,00 (Superior) Data da Prova 24 de maio de 2026 Local de Prova Porto Velho / RO

As inscrições para o Concurso CAU RO devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBADE. Vale ressaltar que a formação de cadastro de reserva é uma excelente oportunidade, dado o histórico de convocações do conselho ao longo da validade de seus certames. Os candidatos devem focar seus estudos em Conhecimentos Específicos da área de arquitetura e normas do CAU, além das disciplinas de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico.

Cargos e vagas do edital concurso RO

O concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) tem como objetivo o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para atuação na cidade de Porto Velho/RO.

Ao todo, o edital oferta 1 vaga imediata e formação de cadastro de reserva (CR) para os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo (Nível Médio): 1 vaga imediata para ampla concorrência, além de cadastro reserva para vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), Pretos e Pardos, Indígenas e Quilombolas.

1 vaga imediata para ampla concorrência, além de cadastro reserva para vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), Pretos e Pardos, Indígenas e Quilombolas. Arquiteto(a) e Urbanista (Nível Superior): formação de cadastro de reserva para todas as modalidades de concorrência.

Requisitos do edital concurso RO

Para tomar posse nos cargos ofertados no concurso RO, os candidatos deverão atender aos requisitos de escolaridade e outras exigências estabelecidas no edital.

Auxiliar Administrativo: certificado de conclusão de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) permanente na categoria B .

certificado de conclusão de e . Arquiteto(a) e Urbanista: diploma de ensino superior em Arquitetura e Urbanismo , registro ativo no CAU/RO e CNH permanente categoria B .

diploma de , e . Idade mínima: 18 anos completos na data da contratação.

18 anos completos na data da contratação. Regularidade: estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino).

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino). Aptidão: ser considerado apto em exame médico admissional.

Salários do edital concurso RO

Os cargos do concurso RO contam com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os salários iniciais são os seguintes:

Auxiliar Administrativo: R$ 1.750,00.

R$ 1.750,00. Arquiteto(a) e Urbanista: R$ 7.278,82.

Além da remuneração base, os servidores também terão direito a benefícios como:

Vale-alimentação

Vale-transporte

Plano de saúde ou auxílio-saúde

Inscrições do edital concurso RO

As inscrições para o concurso RO deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora.

Período: de 16 de março de 2026 até 15 de abril de 2026 .

de até . Site: www.ibade.org.br.

www.ibade.org.br. Taxa de inscrição: R$ 44,00 para nível médio e R$ 61,00 para nível superior.

R$ 44,00 para nível médio e R$ 61,00 para nível superior. Isenção da taxa: poderá ser solicitada por candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea entre os dias 18 e 19 de março de 2026.

Etapas e provas do edital concurso RO

O concurso público será composto por etapas de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação das provas na cidade de Porto Velho/RO.

As fases do certame são:

Prova Objetiva (para todos os cargos)

(para todos os cargos) Prova Discursiva/Redação (apenas para nível superior)

Prova Objetiva

A prova objetiva está prevista para o dia 24 de maio de 2026 e será composta por questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada.

Total de questões: 70

70 Disciplinas: Língua Portuguesa: 10 questões Legislação: 10 questões Direito Administrativo: 10 questões Conhecimentos Específicos: 40 questões

Duração da prova: 4 horas

4 horas Critério de aprovação: obter no mínimo 50% do total de pontos e não zerar nenhuma disciplina.

Prova Discursiva

A prova discursiva será aplicada apenas para o cargo de Arquiteto(a) e Urbanista, no mesmo dia e horário da prova objetiva.

Formato: texto dissertativo de 20 a 30 linhas .

texto dissertativo de . Pontuação: até 20 pontos , sendo necessário obter no mínimo 10 pontos para aprovação.

até , sendo necessário obter no mínimo para aprovação. Critérios de avaliação: domínio da norma culta da língua portuguesa, estrutura textual, coesão e coerência, além da argumentação e atendimento ao tema proposto.

domínio da norma culta da língua portuguesa, estrutura textual, coesão e coerência, além da argumentação e atendimento ao tema proposto. Correção: somente terão a redação corrigida os candidatos aprovados na prova objetiva.

O tempo total para realização das provas objetiva e discursiva será de 4 horas. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: IBADE

Vagas: 1 + CR

Cargo: Auxiliar Administrativo e Arquiteto(a) e Urbanista

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: até R$ 7.278,82

Inscrições: 16/03 a 15/04/2026

Taxa: R$ 44,00 para o cargo de Ensino Médio. R$ 61,00 para o cargo de Ensino Superior

Provas: 24/05/2026

Edital

