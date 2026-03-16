Concurso PGE: edital aberto para Procurador com salário de R$ 25 mil

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC) deu início ao VIII Concurso Público para o cargo de Procurador do Estado (Classe Inicial). Considerado um dos certames mais cobiçados da área jurídica na região Norte, o concurso oferece uma remuneração inicial impactante de R$ 25.996,16. Ao todo, são 10 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para profissionais graduados em Direito que buscam a estabilidade e o prestígio da carreira pública estadual.

As inscrições para o Concurso PGE AC já estão disponíveis no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e seguem abertas até o início de abril. O processo seletivo é conhecido por seu alto nível de exigência, contemplando desde provas objetivas até avaliações orais e de títulos.

Etapas e Requisitos do Certame

O Concurso PGE AC será dividido em seis etapas rigorosas, desenhadas para selecionar os profissionais mais qualificados para a defesa jurídica do Estado.

Inscrições: Devem ser feitas pelo site da FGV Conhecimento até o dia 2 de abril de 2026. A taxa de participação é de R$ 350,00.

Provas Objetivas: Compostas por 100 questões de múltipla escolha, estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de maio de 2026, preferencialmente em Rio Branco.

Avaliações Diversas: O certame inclui provas escritas subjetivas, peças processuais, pareceres, prova oral e a fase final de avaliação de títulos.

Resumo do Edital: Concurso PGE AC 2026

Confira os detalhes fundamentais para planejar sua candidatura:

Item Detalhes Oficiais Banca Organizadora FGV (Fundação Getúlio Vargas) Cargo Procurador do Estado – Classe I Vagas 10 imediatas + Cadastro de Reserva Remuneração Inicial R$ 25.996,16 Escolaridade Nível Superior em Direito Período de Inscrição 02/03 a 02/04/2026 Data da Prova Objetiva 24 de maio de 2026

A jornada de trabalho e as atribuições do cargo seguem as diretrizes da Lei Complementar Estadual nº 45/1994. Com validade de dois anos e possibilidade de prorrogação, o Concurso PGE AC representa uma oportunidade única de crescimento profissional no serviço público acreano. Candidatos que necessitam de isenção da taxa devem estar atentos aos prazos e critérios da legislação estadual vigente. Para mais detalhes e acesso ao conteúdo programático completo, o edital pode ser consultado diretamente no site da organizadora.

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Fonte: PCI Concursos

Redigido por: ContilNet