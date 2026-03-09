Quem deseja ingressar na carreira através de um concurso público encontra em março de 2026 a janela de oportunidade perfeita. Um levantamento exclusivo do Direção Concursos identificou 14 editais prioritários para quem está começando os estudos agora. Ao todo, são mais de 20 mil vagas em certames que ainda estão em fase de planejamento, o que garante ao concurseiro o tempo necessário para construir uma base sólida de conhecimento.

O diferencial dessas seleções é que a maioria ainda não definiu a banca organizadora. Para o iniciante, esse é o cenário ideal, pois permite focar nas matérias básicas — como Português, Raciocínio Lógico e Direito Constitucional — antes que o edital específico traga as regras detalhadas da prova.

Por onde começar: A Estratégia dos Ciclos

Estudar para um concurso público exige mais do que apenas horas de leitura; é necessário método. A recomendação dos especialistas para este mês é a adoção dos ciclos de estudo.

Foco nos Pontos Fracos: Diferente de um cronograma fixo, o ciclo permite que você dedique mais tempo às disciplinas em que possui maior dificuldade.

Revisões Periódicas: Fundamental para fixar a memória de longo prazo.

Resolução de Questões: Ajuda a entender o perfil das grandes bancas, mesmo antes da definição oficial do certame.

Seleções em Destaque: Março 2026

Confira os principais órgãos que devem publicar editais em breve e que somam milhares de oportunidades:

Órgão / Área Vagas Previstas Nível de Escolaridade Status Atual Tribunais de Justiça (Vários) 3.500 Médio / Superior Em Planejamento Área Administrativa Federal 5.000 Médio / Superior Autorizado Segurança Pública (Polícias) 8.000 Médio / Superior Definição de Banca Conselhos Regionais 1.200 Médio Comissão Formada Institutos Federais 2.300 Todos Previsto para Abril

Com a oferta de mais de 20 mil vagas, o ano de 2026 promete ser um dos mais movimentados para o setor. Iniciar a preparação em março para um concurso público é um passo decisivo para quem busca estabilidade financeira e progressão de carreira. Lembre-se: o tempo que você ganha estudando antes da publicação do edital é o que define a sua aprovação no dia da prova.

