09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Concurso Público: 14 editais estratégicos para começar a estudar em março

Levantamento aponta mais de 20 mil vagas em certames previstos para os próximos meses; seleções que ainda não definiram banca são ideais para quem está iniciando a jornada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Concurso Internacional de Cartas abre inscrições para estudantes
Concurso Internacional de Cartas abre inscrições para estudantes/Foto: Correios

Quem deseja ingressar na carreira através de um concurso público encontra em março de 2026 a janela de oportunidade perfeita. Um levantamento exclusivo do Direção Concursos identificou 14 editais prioritários para quem está começando os estudos agora. Ao todo, são mais de 20 mil vagas em certames que ainda estão em fase de planejamento, o que garante ao concurseiro o tempo necessário para construir uma base sólida de conhecimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O diferencial dessas seleções é que a maioria ainda não definiu a banca organizadora. Para o iniciante, esse é o cenário ideal, pois permite focar nas matérias básicas — como Português, Raciocínio Lógico e Direito Constitucional — antes que o edital específico traga as regras detalhadas da prova.

Navegue pelo índice

Por onde começar: A Estratégia dos Ciclos

Estudar para um concurso público exige mais do que apenas horas de leitura; é necessário método. A recomendação dos especialistas para este mês é a adoção dos ciclos de estudo.

  • Foco nos Pontos Fracos: Diferente de um cronograma fixo, o ciclo permite que você dedique mais tempo às disciplinas em que possui maior dificuldade.

  • Revisões Periódicas: Fundamental para fixar a memória de longo prazo.

  • Resolução de Questões: Ajuda a entender o perfil das grandes bancas, mesmo antes da definição oficial do certame.

Seleções em Destaque: Março 2026

Confira os principais órgãos que devem publicar editais em breve e que somam milhares de oportunidades:

Órgão / Área Vagas Previstas Nível de Escolaridade Status Atual
Tribunais de Justiça (Vários) 3.500 Médio / Superior Em Planejamento
Área Administrativa Federal 5.000 Médio / Superior Autorizado
Segurança Pública (Polícias) 8.000 Médio / Superior Definição de Banca
Conselhos Regionais 1.200 Médio Comissão Formada
Institutos Federais 2.300 Todos Previsto para Abril

Com a oferta de mais de 20 mil vagas, o ano de 2026 promete ser um dos mais movimentados para o setor. Iniciar a preparação em março para um concurso público é um passo decisivo para quem busca estabilidade financeira e progressão de carreira. Lembre-se: o tempo que você ganha estudando antes da publicação do edital é o que define a sua aprovação no dia da prova.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.