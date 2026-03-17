Concurso público: 19 editais ainda podem sair em março; até R$ 32 mil!

O mês de março de 2026 ainda não terminou e continua sendo um verdadeiro “canteiro de obras” para quem estuda para concurso público. Com 19 editais em estágio avançado de preparação, a expectativa é que mais de 5 mil vagas sejam abertas nas próximas semanas.
As oportunidades abrangem todas as áreas de atuação — da saúde à administrativa — e contemplam desde cargos de nível médio até funções de alta gestão com rendimentos que figuram no topo da pirâmide do funcionalismo.
De acordo com o levantamento exclusivo do portal Direção Concursos, o grande destaque deste pacote de seleções é o certame do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A autarquia federal prevê editais com remunerações que podem chegar aos R$ 32 mil, atraindo candidatos de alta performance de todo o país.
- Guarda de Manaus
- TJ CE
- PM AL
- CAU CE
- IDAF ES
- Polícia Penal RS
- Polícia Penal PB
- PM ES
- PM PI
- Concurso Campo Limpo de Goiás
- Sefaz DF
- MP GO
- Cofen
- CGE AL
- TJ SC
- CONTER
- CGM Porto Velho
- ISS Porto Velho
- SEMA MT
Vagas e Áreas de Atuação
A diversidade de vagas neste ciclo de concurso público é um dos pontos altos para os candidatos. São 5.060 oportunidades previstas entre início imediato e cadastro de reserva (CR).
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Área de Conselhos: Além do Cofen, outros conselhos regionais e federais finalizam trâmites com bancas organizadoras.
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Saúde e Educação: Municípios e estados aceleram editais para suprir carências em setores essenciais antes do fechamento do semestre.
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Área Administrativa: Vagas de nível médio continuam sendo a porta de entrada para quem busca estabilidade com bons benefícios iniciais.
Resumo dos Editais Previstos: Reta Final de Março
Confira os números que movimentam o mercado dos concursos nesta semana:
|Instituição / Órgão
|Vagas Previstas
|Salário Máximo
|Status do Edital
|Cofen (Nacional)
|Imediatas + CR
|R$ 32.000,00
|Banca em Definição
|Prefeituras Diversas
|+ 2.500 vagas
|R$ 9.800,00
|Edital Iminente
|Conselhos Regionais
|Diversos Estados
|R$ 7.500,00
|Comissões Formadas
|Institutos Técnicos
|Nível Médio/Sup.
|R$ 6.200,00
|Autorizados
Para os especialistas do Direção Concursos, o momento exige foco total nas disciplinas “coringa” (Português, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo), que costumam aparecer em quase todos os 19 editais previstos.
Com o orçamento federal e estadual já ajustado para 2026, a tendência é que as publicações ocorram em “efeito cascata” até o dia 31 de março. Estar com a documentação em dia e o ritmo de questões acelerado será o diferencial para quem deseja garantir uma das 5 mil vagas e um salário que pode mudar a vida financeira da família ainda este ano.