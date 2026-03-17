Concurso público: 19 editais ainda podem sair em março; até R$ 32 mil!

O mês de março de 2026 ainda não terminou e continua sendo um verdadeiro “canteiro de obras” para quem estuda para concurso público. Com 19 editais em estágio avançado de preparação, a expectativa é que mais de 5 mil vagas sejam abertas nas próximas semanas.

As oportunidades abrangem todas as áreas de atuação — da saúde à administrativa — e contemplam desde cargos de nível médio até funções de alta gestão com rendimentos que figuram no topo da pirâmide do funcionalismo.

De acordo com o levantamento exclusivo do portal Direção Concursos, o grande destaque deste pacote de seleções é o certame do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A autarquia federal prevê editais com remunerações que podem chegar aos R$ 32 mil, atraindo candidatos de alta performance de todo o país.

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Vagas e Áreas de Atuação

A diversidade de vagas neste ciclo de concurso público é um dos pontos altos para os candidatos. São 5.060 oportunidades previstas entre início imediato e cadastro de reserva (CR).

Área de Conselhos: Além do Cofen, outros conselhos regionais e federais finalizam trâmites com bancas organizadoras.

Saúde e Educação: Municípios e estados aceleram editais para suprir carências em setores essenciais antes do fechamento do semestre.

Área Administrativa: Vagas de nível médio continuam sendo a porta de entrada para quem busca estabilidade com bons benefícios iniciais.

Resumo dos Editais Previstos: Reta Final de Março

Confira os números que movimentam o mercado dos concursos nesta semana:

Instituição / Órgão Vagas Previstas Salário Máximo Status do Edital Cofen (Nacional) Imediatas + CR R$ 32.000,00 Banca em Definição Prefeituras Diversas + 2.500 vagas R$ 9.800,00 Edital Iminente Conselhos Regionais Diversos Estados R$ 7.500,00 Comissões Formadas Institutos Técnicos Nível Médio/Sup. R$ 6.200,00 Autorizados

Para os especialistas do Direção Concursos, o momento exige foco total nas disciplinas “coringa” (Português, Raciocínio Lógico e Direito Administrativo), que costumam aparecer em quase todos os 19 editais previstos.

Com o orçamento federal e estadual já ajustado para 2026, a tendência é que as publicações ocorram em “efeito cascata” até o dia 31 de março. Estar com a documentação em dia e o ritmo de questões acelerado será o diferencial para quem deseja garantir uma das 5 mil vagas e um salário que pode mudar a vida financeira da família ainda este ano.