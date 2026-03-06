07/03/2026
Concurso público: veja seleções que aplicam provas neste domingo

Milhares de candidatos enfrentam etapas decisivas em todo o país; destaques incluem Câmara dos Deputados com salários de R$ 30,8 mil e grandes redes de ensino

Editais de concursos públicos com inscrições abertas em março de 2026.
TJAC define novas regras para julgar ações de concursos públicos/Foto: Reprodução

O próximo domingo (8/3) será de muita concentração e expectativa para milhares de brasileiros. Diversos editais de concurso público terão etapas cruciais com a aplicação de provas objetivas e discursivas. As oportunidades abrangem desde órgãos do Legislativo Federal até prefeituras e forças de segurança, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Entre os certames mais aguardados está o da Câmara dos Deputados, que atrai candidatos de todo o Brasil devido à remuneração inicial altamente atrativa. Além dele, seleções estaduais e municipais oferecem um grande volume de vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Principais Provas deste Domingo (8/3)

Confira os editais de concurso público que movimentam as principais cidades do país neste final de semana:

  • Câmara dos Deputados: Aplicação de provas para cargos de nível superior com iniciais de até R$ 30,8 mil.

  • Seduc RO (Rondônia): Grande processo seletivo para a rede estadual de ensino, com foco em professores e técnicos.

  • Prefeitura de Feira de Santana (BA): Centenas de vagas em diversas áreas da administração municipal.

  • Universidades Federais: Aplicação de provas para técnicos-administrativos em diferentes estados.

O que você precisa saber antes de sair de casa

Para garantir uma boa execução na prova de qualquer concurso público, a organização é fundamental. Especialistas recomendam a leitura atenta do cartão de confirmação de inscrição.

Instituição / Órgão Nível Salário Inicial Localidade
Câmara dos Deputados Superior Até R$ 30.826,00 Brasília/DF
Seduc RO Médio/Superior R$ 3.500 a R$ 6.200 Rondônia
Pref. Feira de Santana Todos R$ 1.412 a R$ 8.500 Bahia
PC e PM (Diversos) Médio/Superior Varia conforme estado Diversos

Lembre-se de chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência. O uso de caneta esferográfica de tinta preta e material transparente é a regra geral na maioria das bancas examinadoras. Boa sorte a todos os candidatos que buscam a estabilidade através do concurso público neste domingo!

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet

