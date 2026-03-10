Concurso TRF 1 Juiz terá resultados nesta quarta-feira; salário de R$ 37 mil

O Concurso TRF 1 Juiz, voltado ao Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, entra em uma fase decisiva nesta semana. Conforme o edital de convocação, a Comissão do XVIII Concurso realizará a sessão pública para a divulgação do resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as notas da primeira prova escrita. O evento é um dos marcos mais importantes para os candidatos que buscam ingressar na magistratura federal em 2026.
A sessão está agendada para o dia 11 de março de 2026, às 14h30 (horário de Brasília), no Plenário do edifício sede do tribunal. Para garantir a transparência do processo, o TRF1 transmitirá todo o julgamento ao vivo por meio de seu canal oficial no YouTube.
Próximas Fases e Vagas
Conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame é um dos mais concorridos do Judiciário. Com a oficialização das notas após os recursos, os candidatos habilitados avançarão para as etapas práticas.
-
Sentenças: Realização das provas práticas de sentença cível e criminal.
-
Saúde: Exames de sanidade física, mental e psicotécnico.
-
Vagas: São 50 vagas imediatas para o cargo de Juiz Federal Substituto, além da formação de cadastro de reserva para futuras vacâncias.
-
Inscritos: O certame atraiu um total de 3.438 pessoas inscritas.
Subsídio e Benefícios
A carreira de Juiz Federal no TRF1 é uma das mais prestigiosas do país, oferecendo não apenas estabilidade, mas também uma das remunerações mais altas do serviço público brasileiro.
|Detalhe do Cargo
|Informação Oficial
|Cargo
|Juiz Federal Substituto
|Subsídio Inicial
|R$ 37.765,55
|Banca Organizadora
|FGV (Fundação Getúlio Vargas)
|Data do Resultado
|11 de Março de 2026
|Transmissão
|YouTube Oficial do TRF1
A expectativa é alta entre os bachareis em Direito, já que a aprovação no Concurso TRF 1 Juiz representa a realização de um projeto de vida focado na justiça federal. Após esta fase de recursos, o tribunal deve acelerar o cronograma para as provas orais e a prova de títulos, visando o preenchimento das vagas ainda no primeiro semestre deste ano.
Concurso TRF1 Juiz: situação atual
Confira abaixo o histórico:
Seleção Magistratura TRF1 2024
- 06 de março de 2026: Divulgação do resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as notas da primeira prova escrita
- 21 de novembro de 2025: Resultado Preliminar da Primeira Prova Escrita
- 30 de julho de 2025: convocação para prova escrita
- 15 de junho de 2025: prova objetiva aplicada
- 9 de junho de 2025: link para a consulta aos locais de prova disponível no site da banca
- 23 de maio de 2025: demanda de candidatos por vaga
- 29 de abril de 2025: 1ª retificação – edital retifica a distribuição de vagas e candidatos PCD concorrem a 3 vagas
- 28 de fevereiro de 2025: edital publicado
- 11 de fevereiro de 2025: comissão formada
- 4 de novembro de 2024: confirmação de novo edital em 2025
- 14 de junho de 2024: novo concurso público anunciado
Tudo sobre : Concursos Jurídicos previstos!
Concurso TRF1 Juiz: remuneração e benefícios
Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF 1, os subsídios ofertados para magistratura são:
|Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus
|Cargo
|Subsídio
|Juízes dos Tribunais Regionais Federais
|R$ 41.845,49
|Juízes Federais
|R$ 39.753,21
|Juízes Federais Substitutos
|R$ 37.765,55
VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.
Benefícios
Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:
- Auxílio-alimentação sendo R$ 1.784,42
- Assistência Pré-Escolar de R$ 1.235,77
- Auxílio-Natalidade sendo R$ 718,58
- Auxílio-Saúde de R$ 579,39
Os dados acima são de fevereiro de 2025.
Concurso TRF1 Juiz: inscrição
As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.
A taxa de inscrição custou R$ 120,00.
Isenção da Taxa de Inscrição
Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
- Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único;
- Ser doador de medula óssea.
Concurso TRF1 Juiz: cargos e vagas
São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.
Cargos vagos
Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:
|CARGOS
|VAGOS
|Desembargador
|0
|Juiz de Tribunal Regional
|0
|Juiz Federal
|8
|Juiz de Direito
|0
|Juiz Substituto
|49
|Juiz Classista de Primeira Instância
|0
|TOTAL
|57
Data de referência: dezembro de 2024. Não há ainda dados de 2025.
Concurso TRF1 Juiz: carreira
Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.
Requisitos
- ser bacharel em Direito há 3 anos, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC;
- ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93,I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.
Concurso TRF1 Juiz: etapas de provas
Veja abaixo as etapas e avaliações do edital de 2025:
- Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório;
- Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:
- Inscrição definitiva;
- Sindicância da vida pregressa e investigação social;
- Exame de sanidade física e mental;
- Exame psicotécnico.
- Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;
- Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.
Prova objetiva
A Prova Objetiva foi realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.
A prova aconteceu nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Foram aplicadas 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:
- Bloco I: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;
- Bloco II: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;
- Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.
Provas escritas
A convocação para a segunda etapa ocorreu no dia 30 de julho de 2025 e será composta por provas discursiva e prática:
- Prova Discursiva: consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).
- Prova Prática: o candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.
Datas:
- Prova Prática de Sentença Criminal: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.
- Prova Discursiva: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.
- Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.
Inscrição definitiva
Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.
Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.
Prova oral
A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.
Avaliação de títulos
A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.
Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.
Último concurso TRF1 Juiz
O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.
Concurso TRF1 Juiz: materiais gratuitos
Estude para concursos públicos da magistratura com os materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva e conheça:
Resumo do concurso TRF1 Juiz
|Edital TRF 1 Juiz
|Tribunal Regional Federal da 1.ª Região
|Situação atual
|Em andamento
|Banca organizadora
|Fundação Getúlio Vargas (FGV)
|Cargos
|Juiz Federal Substituto
|Escolaridade
|Nível superior
|Carreira
|Jurídica
|Lotação
|Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima e Tocantins
|Número de vagas
|50 vagas + CR
|Remuneração
|R$ 37.765,55
|Inscrições
|de 17/03/2025 a 16/04/2025
|Taxa de inscrição
|R$ 120,00
|Data da prova objetiva
|15/06/2025
|Clique aqui para ver o edital TRF1 Juiz 2025
Fonte: Gran Concursos Online
Redigido por: ContilNet