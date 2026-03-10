Concurso TRF 1 Juiz terá resultados nesta quarta-feira; salário de R$ 37 mil

O Concurso TRF 1 Juiz, voltado ao Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, entra em uma fase decisiva nesta semana. Conforme o edital de convocação, a Comissão do XVIII Concurso realizará a sessão pública para a divulgação do resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as notas da primeira prova escrita. O evento é um dos marcos mais importantes para os candidatos que buscam ingressar na magistratura federal em 2026.

A sessão está agendada para o dia 11 de março de 2026, às 14h30 (horário de Brasília), no Plenário do edifício sede do tribunal. Para garantir a transparência do processo, o TRF1 transmitirá todo o julgamento ao vivo por meio de seu canal oficial no YouTube.

Próximas Fases e Vagas

Conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame é um dos mais concorridos do Judiciário. Com a oficialização das notas após os recursos, os candidatos habilitados avançarão para as etapas práticas.

Sentenças: Realização das provas práticas de sentença cível e criminal.

Saúde: Exames de sanidade física, mental e psicotécnico.

Vagas: São 50 vagas imediatas para o cargo de Juiz Federal Substituto, além da formação de cadastro de reserva para futuras vacâncias.

Inscritos: O certame atraiu um total de 3.438 pessoas inscritas.

Subsídio e Benefícios

A carreira de Juiz Federal no TRF1 é uma das mais prestigiosas do país, oferecendo não apenas estabilidade, mas também uma das remunerações mais altas do serviço público brasileiro.

Detalhe do Cargo Informação Oficial Cargo Juiz Federal Substituto Subsídio Inicial R$ 37.765,55 Banca Organizadora FGV (Fundação Getúlio Vargas) Data do Resultado 11 de Março de 2026 Transmissão YouTube Oficial do TRF1

A expectativa é alta entre os bachareis em Direito, já que a aprovação no Concurso TRF 1 Juiz representa a realização de um projeto de vida focado na justiça federal. Após esta fase de recursos, o tribunal deve acelerar o cronograma para as provas orais e a prova de títulos, visando o preenchimento das vagas ainda no primeiro semestre deste ano.

Concurso TRF1 Juiz: situação atual

Confira abaixo o histórico:

Seleção Magistratura TRF1 2024

Concurso TRF1 Juiz: remuneração e benefícios

Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF 1, os subsídios ofertados para magistratura são:

Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus Cargo Subsídio Juízes dos Tribunais Regionais Federais R$ 41.845,49 Juízes Federais R$ 39.753,21 Juízes Federais Substitutos R$ 37.765,55 Concurso TRF1 Juiz: valores da carreira

VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.

Benefícios

Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:

Auxílio-alimentação sendo R$ 1.784,42

Assistência Pré-Escolar de R$ 1.235,77

Auxílio-Natalidade sendo R$ 718,58

Auxílio-Saúde de R$ 579,39

Os dados acima são de fevereiro de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: inscrição

As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

A taxa de inscrição custou R$ 120,00.

Isenção da Taxa de Inscrição

Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único;

Ser doador de medula óssea.

Concurso TRF1 Juiz: cargos e vagas

São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Cargos vagos

Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:

CARGOS VAGOS Desembargador 0 Juiz de Tribunal Regional 0 Juiz Federal 8 Juiz de Direito 0 Juiz Substituto 49 Juiz Classista de Primeira Instância 0 TOTAL 57 Concurso TRF1 Juiz: relação de vacâncias.

Data de referência: dezembro de 2024. Não há ainda dados de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: carreira

Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.

Requisitos

ser bacharel em Direito há 3 anos , no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC;

, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC; ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93,I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.

Concurso TRF1 Juiz: etapas de provas

Veja abaixo as etapas e avaliações do edital de 2025:

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório: Inscrição definitiva;

Sindicância da vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental;

Exame psicotécnico. Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Prova objetiva

A Prova Objetiva foi realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.

A prova aconteceu nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Foram aplicadas 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:

Bloco I: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;

40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor; Bloco II: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;

30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário; Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.

Provas escritas

A convocação para a segunda etapa ocorreu no dia 30 de julho de 2025 e será composta por provas discursiva e prática:

Prova Discursiva: consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).

consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada). Prova Prática: o candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.

Datas:

Prova Prática de Sentença Criminal: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

23 de agosto de 2025, das 15h às 20h. Prova Discursiva: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.

24 de agosto de 2025, das 8h às 12h. Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

Inscrição definitiva

Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.

Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.

Prova oral

A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.

Avaliação de títulos

A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.

Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.

Último concurso TRF1 Juiz

O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.

Resumo do concurso TRF1 Juiz

Edital TRF 1 Juiz Tribunal Regional Federal da 1.ª Região Situação atual Em andamento Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Juiz Federal Substituto Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima e Tocantins Número de vagas 50 vagas + CR Remuneração R$ 37.765,55 Inscrições de 17/03/2025 a 16/04/2025 Taxa de inscrição R$ 120,00 Data da prova objetiva 15/06/2025 Clique aqui para ver o edital TRF1 Juiz 2025

