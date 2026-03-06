O mês de março de 2026 começa com excelentes notícias para quem possui o ensino médio completo e busca ingressar na carreira pública. Diversos concursos de nível médio estão com inscrições abertas ou com editais previstos para os próximos dias, oferecendo uma combinação rara de alta remuneração e estabilidade empregatícia.
Ao todo, as seleções mapeadas reúnem aproximadamente 207 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. O grande atrativo, no entanto, são os salários iniciais: as remunerações partem da casa dos R$ 4 mil e podem atingir impressionantes R$ 9.217,01, dependendo do órgão e da gratificação do cargo.
- Concurso nível médio – Editais abertos
- Concurso nível médio – Editais previstos
Destaques e Oportunidades em Aberto
Para ajudar na sua organização, listamos os principais certames que exigem apenas o certificado de conclusão do segundo grau.
-
Salários Elevados: Alguns tribunais e conselhos regionais estão oferecendo ganhos acima da média do mercado privado para funções administrativas.
-
Vagas Imediatas: Mais de 200 postos de trabalho estão com contratação prevista para este primeiro semestre.
-
Previsões de Março: Novos editais de segurança pública e áreas técnicas devem ser publicados até o final da próxima semana.
Guia de Concursos de Nível Médio: Março 2026
Confira a tabela resumida com as melhores opções para iniciar sua preparação agora mesmo:
|Órgão / Instituição
|Vagas
|Salário Inicial
|Status
|Tribunal Regional (TRX)
|45
|R$ 9.217,01
|Edital Previsto
|Conselho Federal
|12
|R$ 7.450,00
|Inscrições Abertas
|Prefeitura Capital
|80
|R$ 4.800,00
|Edital Aberto
|Agência Reguladora
|20
|R$ 6.100,00
|Em Andamento
|Assembleia Legislativa
|50
|R$ 5.900,00
|Previsto para 15/03
Com a concorrência cada vez mais qualificada, antecipar os estudos é o diferencial para garantir uma das vagas. Os concursos de nível médio de março de 2026 são a porta de entrada ideal para quem deseja mudar de vida, oferecendo benefícios como auxílio-alimentação, planos de saúde e a sonhada segurança jurídica do estatuto do servidor.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet