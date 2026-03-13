Concursos no litoral: 13 editais em março para morar na praia ganhando mais de R$ 5 mil!

Já pensou em conquistar a estabilidade do serviço público e ainda morar a poucos minutos do mar? O mês de março de 2026 trouxe uma excelente notícia para quem busca essa combinação. Um levantamento exclusivo do Direção Concursos identificou 13 editais de concursos no litoral que oferecem salários iniciais superiores a R$ 5 mil, com oportunidades que atingem a marca de R$ 21.793,10 em cargos de alta complexidade.

Ao todo, são 1.372 vagas distribuídas em diversas regiões da costa brasileira, abrangendo áreas administrativas, fiscais, de saúde e segurança, permitindo que o candidato escolha o destino ideal para o seu próximo passo profissional.

Por que focar em Concursos no Litoral?

Além da óbvia vantagem geográfica, as prefeituras e órgãos estaduais localizados na costa brasileira costumam oferecer pacotes de benefícios atrativos para fixar servidores qualificados.

Qualidade de Vida: Menor tempo de deslocamento e acesso direto a lazer e natureza após o expediente.

Diversidade de Vagas: De prefeituras turísticas a portos e órgãos de fiscalização estadual.

Remunerações de Elite: Cargos como Auditor Fiscal Municipal e Procurador em cidades litorâneas figuram entre os mais bem pagos do país.

Top Editais de Concursos no Litoral em Março 2026

Confira os destaques da lista para quem deseja trabalhar sentindo a brisa do mar:

Município/Órgão Vagas Salário Inicial Status Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) 150 R$ 21.793,10 Edital Aberto Câmara de Santos (SP) 35 R$ 8.400,00 Inscrições em Breve Sefaz Estadual (Costa Leste) 200 R$ 19.500,00 Edital Previsto Prefeitura de Porto Seguro (BA) 120 R$ 6.200,00 Edital Aberto ISS Capital Litorânea 45 R$ 15.300,00 Em Andamento Saúde Municipal (Litoral Norte) 300 R$ 5.800,00 Edital Aberto

Para garantir uma das 1.372 vagas em concursos no litoral, a recomendação é iniciar os estudos pelas disciplinas básicas, como Direito Administrativo e Constitucional, que são recorrentes nestas seleções. Com a proximidade das provas de muitos desses editais, o mês de março torna-se o período crítico para intensificar as revisões. Morar na praia ganhando bem não é mais apenas um sonho de férias, mas uma possibilidade real para quem se dedicar aos certames deste ano.

