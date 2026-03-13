13/03/2026
Concursos no litoral: 13 editais em março para morar na praia ganhando mais de R$ 5 mil!

Levantamento reúne 1.372 vagas abertas e previstas em cidades litorâneas; salários iniciais chegam a R$ 21.793,10 para quem busca aliar carreira e qualidade de vida

Reprodução

Já pensou em conquistar a estabilidade do serviço público e ainda morar a poucos minutos do mar? O mês de março de 2026 trouxe uma excelente notícia para quem busca essa combinação. Um levantamento exclusivo do Direção Concursos identificou 13 editais de concursos no litoral que oferecem salários iniciais superiores a R$ 5 mil, com oportunidades que atingem a marca de R$ 21.793,10 em cargos de alta complexidade.

Ao todo, são 1.372 vagas distribuídas em diversas regiões da costa brasileira, abrangendo áreas administrativas, fiscais, de saúde e segurança, permitindo que o candidato escolha o destino ideal para o seu próximo passo profissional.

Navegue pelo índice

Por que focar em Concursos no Litoral?

Além da óbvia vantagem geográfica, as prefeituras e órgãos estaduais localizados na costa brasileira costumam oferecer pacotes de benefícios atrativos para fixar servidores qualificados.

  • Qualidade de Vida: Menor tempo de deslocamento e acesso direto a lazer e natureza após o expediente.

  • Diversidade de Vagas: De prefeituras turísticas a portos e órgãos de fiscalização estadual.

  • Remunerações de Elite: Cargos como Auditor Fiscal Municipal e Procurador em cidades litorâneas figuram entre os mais bem pagos do país.

Top Editais de Concursos no Litoral em Março 2026

Confira os destaques da lista para quem deseja trabalhar sentindo a brisa do mar:

Município/Órgão Vagas Salário Inicial Status
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) 150 R$ 21.793,10 Edital Aberto
Câmara de Santos (SP) 35 R$ 8.400,00 Inscrições em Breve
Sefaz Estadual (Costa Leste) 200 R$ 19.500,00 Edital Previsto
Prefeitura de Porto Seguro (BA) 120 R$ 6.200,00 Edital Aberto
ISS Capital Litorânea 45 R$ 15.300,00 Em Andamento
Saúde Municipal (Litoral Norte) 300 R$ 5.800,00 Edital Aberto

Para garantir uma das 1.372 vagas em concursos no litoral, a recomendação é iniciar os estudos pelas disciplinas básicas, como Direito Administrativo e Constitucional, que são recorrentes nestas seleções. Com a proximidade das provas de muitos desses editais, o mês de março torna-se o período crítico para intensificar as revisões. Morar na praia ganhando bem não é mais apenas um sonho de férias, mas uma possibilidade real para quem se dedicar aos certames deste ano.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet

