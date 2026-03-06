07/03/2026
Condições precárias em ramal faz mãe tirar filho de 8 anos da escola por medo de acidentes

De acordo com o relato, após os serviços, vários trechos ficaram escorregadios e irregulares

Apesar da decisão, a mãe diz estar angustiada por ver o filho longe da sala de aula
Apesar da decisão, a mãe diz estar angustiada por ver o filho longe da sala de aula | Foto: Extra do Acre

As más condições de acesso no Ramal do Jaburu, localizado na zona rural de Tarauacá, levaram uma mãe de família a tomar uma decisão difícil: retirar o próprio filho da escola por receio de que ele se machuque durante o trajeto. Segundo a moradora, o menino, de apenas 8 anos, precisava percorrer diariamente o ramal montado em um cavalo para chegar à Escola Valdina, onde estuda. No entanto, o caminho teria se tornado ainda mais perigoso após intervenções realizadas na estrada, que fariam parte da preparação de um aterro para um possível asfaltamento.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o relato, após os serviços, vários trechos ficaram escorregadios e irregulares, dificultando a passagem de pessoas e animais. A situação teria provocado duas quedas da criança durante o deslocamento para a escola. Preocupada com a segurança do filho, a mãe decidiu interromper temporariamente os estudos do menino. Ela afirma que teme que um acidente mais grave possa acontecer caso ele continue fazendo o trajeto nessas condições.

“Ele já caiu duas vezes no caminho. É muito arriscado, principalmente porque ainda é uma criança e precisa vir de cavalo”, contou.

Apesar da decisão, a mãe diz estar angustiada por ver o filho longe da sala de aula, mas ressalta que a medida foi tomada para evitar algo pior. Ela pede que o poder público tome providências para recuperar o Ramal do Jaburu, garantindo condições seguras de tráfego para os moradores da região.

A reportagem deixa o espaço aberto para que a Prefeitura de Tarauacá e a Secretaria Municipal de Obras se manifestem sobre a situação da estrada e possíveis medidas para resolver o problema.

