Confira os melhores momentos de Chapecoense x Grêmio pelo Brasileirão

O encerramento da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro reservou emoções até o último minuto em Santa Catarina. Na noite desta segunda-feira (16/3), o duelo entre Chapecoense x Grêmio terminou empatado em 1 a 1, em um jogo marcado pelo equilíbrio tático e pela intensidade física na Arena Condá. Com o resultado, as duas equipes somam um ponto importante, mas perdem a chance de dar um salto maior na tabela de classificação.

De acordo com o portal Metrópoles, o confronto foi pautado pela eficiência nas jogadas de bola parada e na força defensiva, deixando o Imortal Tricolor na parte de cima da tabela, enquanto o Verdão do Oeste se mantém na zona intermediária.

Resumo da Partida e Gols

O jogo começou com a Chapecoense pressionando em casa. Ainda na primeira etapa, após marcação de penalidade máxima, Walter Clar assumiu a responsabilidade e abriu o placar para os donos da casa, incendiando a Arena Condá.

No entanto, a vantagem não durou até o fim. O Grêmio buscou o empate com Nardoni, que aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir o ponto fora de casa para o time gaúcho. O jogo seguiu aberto, mas as defesas levaram a melhor sobre os ataques até o apito final.

Ficha Técnica: Chapecoense x Grêmio

Confira os detalhes fundamentais do encerramento da rodada:

Detalhe Informação da Partida Placar Final Chapecoense 1 x 1 Grêmio Gols Walter Clar (CHA); Nardoni (GRE) Local Arena Condá, Chapecó (SC) Classificação Grêmio 7º lugar (8 pontos) Classificação Chape 12º lugar (6 pontos) Público 12.450 pagantes

Com este empate, o Grêmio sobe para o 7º lugar, encostando no G6, enquanto a Chapecoense ocupa a 12ª posição, estabilizando-se no meio da tabela. Os técnicos agora voltam suas atenções para a próxima rodada, visando corrigir as falhas ofensivas demonstradas no duelo de ontem. Para os torcedores que não conseguiram acompanhar ao vivo, os vídeos com os principais lances já estão disponíveis nas plataformas oficiais.