20/03/2026
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Confusão entre detentos termina com um ferido em presídio de Sena

Vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para unidade de saúde

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Confusão entre detentos termina com um ferido
Confusão entre detentos termina com um ferido/Foto: Reprodução

Uma confusão registrada na tarde desta sexta-feira (20) dentro do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, terminou com um reeducando ferido após um confronto com outro interno. De acordo com informações apuradas, a briga envolveu dois detentos e quase teve consequências mais graves. Durante o desentendimento, um deles foi atingido com um “estoque”, tipo de arma artesanal comumente utilizada em ambientes prisionais. Os golpes atingiram a região dos braços da vítima.

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A rápida intervenção dos policiais penais que estavam de plantão foi fundamental para conter a situação e evitar que o conflito evoluísse para algo mais grave. Após o ocorrido, o detento ferido foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico.

Apesar do susto, o estado de saúde da vítima é considerado estável, e ele não corre risco de morte. A situação dentro da unidade foi controlada pouco tempo depois da ocorrência.

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O episódio chama atenção para os desafios enfrentados no sistema prisional, especialmente no que diz respeito à segurança interna e à prevenção da entrada e fabricação de armas improvisadas. Casos como esse reforçam a necessidade de medidas contínuas de fiscalização e monitoramento, além de estratégias que contribuam para reduzir conflitos entre os internos.

As circunstâncias que motivaram a briga não foram detalhadas, e o caso deve ser apurado pela direção da unidade prisional.

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