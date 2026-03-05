Consumo consciente: atitudes simples ajudam a reduzir o gasto de energia elétrica

Com a rotina cada vez mais conectada e o uso crescente de aparelhos elétricos dentro de casa, a atenção ao consumo de energia deve ser constante. Pensando nisso, a Energisa Acre reforça aos seus clientes a importância de adotar hábitos conscientes para evitar surpresas no final do mês.

É comum o uso frequente de ar-condicionado, televisão, computadores e videogames por várias horas ao dia. A geladeira também costuma ser aberta repetidas vezes e muitos aparelhos permanecem conectados à tomada mesmo quando não estão em uso. Além disso, a presença cada vez maior de equipamentos como fritadeiras elétricas, fornos, robôs de limpeza e assistentes virtuais amplia a demanda por energia nas residências.

Segundo o gerente da Energisa Acre, Cristiano Saraiva, o crescimento no uso de equipamentos elétricos tem impacto direto no consumo.

“Com a tecnologia cada vez mais presente para integrar o cotidiano dos consumidores, ampliando a demanda por energia, é fundamental adotar hábitos conscientes. Mudanças simples no dia a dia podem refletir diretamente no consumo de energia elétrica. Pequenas mudanças de hábito, como utilizar aparelhos de forma consciente e optar por equipamentos mais eficientes, fazem a diferença para garantir um consumo equilibrado sem comprometer o conforto”, afirma.

Veja as dicas para administrar bem o consumo de energia

Stand-by: Desligue totalmente os eletrônicos, não os deixe apenas com a luz indicadora acesa (ex: TV, micro-ondas, carregadores).

Lâmpadas: Troque lâmpadas convencionais por LED. Elas consomem até 80% menos energia do que as incandescentes tradicionais.

Geladeira: Evite abrir e fechar a porta sem necessidade e não coloque alimentos quentes dentro.

Chuveiro elétrico: Reduza o tempo de banho e utilize a função verão sempre que possível.

Ferro de passar: Acumule roupas para passar tudo de uma vez, aproveitando o aquecimento do aparelho.

Iluminação: Mantenha janelas e cortinas abertas durante o dia para aproveitar a luz natural.

Ar-condicionado: Ajuste a temperatura em torno de 23°C e utilize o modo “sleep” durante a noite.

Carregadores: Retire celulares e notebooks da tomada após o carregamento completo.

Para mais informações ou caso de ocorrência com a rede elétrica, acesse os canais oficiais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On

Telefone 0800 647 7196

Agência Digital: https://servicos.energisa.com.br/