08/03/2026
ContilNet
Contagem regressiva: ContilNet sorteia moto 0 km neste domingo; saiba como acompanhar ao vivo

Sorteio acontece hoje

ContilNet sorteia moto 0 km neste domingo; acompanhe ao vivo
ContilNet sorteia moto 0 km neste domingo; acompanhe ao vivo/Foto: Reprodução

A espera chegou ao fim para quem participou da promoção “Você de moto 0 km”. O sorteio da motocicleta será realizado neste domingo (8), às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do ContilNet no YouTube.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A ação promocional, promovida pelo portal em parceria com a Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, vai premiar um participante com uma Honda CG 160 Start 2025, na cor preta.

Além da transmissão online, o público também poderá acompanhar o sorteio presencialmente no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A programação no local começa às 17 horas, com coffee break para os participantes e convidados.

O vencedor será informado pela organização por telefone, e-mail e também por mensagem direta no Instagram, conforme os dados cadastrados no cupom de participação.

Para garantir a retirada do prêmio, o ganhador deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência no prazo de até 10 dias corridos após o contato realizado pela organização.

A expectativa é grande entre os participantes, que aguardam o momento do sorteio que vai definir quem levará para casa a moto 0 km.

