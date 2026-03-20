Controladoria do Acre abre cotação para contratar empresa de paisagismo em novo prédio

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) tornou público o interesse na contratação de empresa especializada para execução de serviços de paisagismo no novo prédio do órgão, em Rio Branco. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 20, por meio de aviso para cotação de preços.

Com isso, o processo prevê a contratação de serviços que abrangem desde o fornecimento de mão de obra até a entrega de insumos, equipamentos e vegetação, contemplando ambientes internos e externos, além da implantação de jardim de inverno .

De acordo com o documento, poderão participar empresas interessadas que apresentem propostas dentro do prazo estipulado, que é de até três dias corridos a partir da publicação. As propostas devem ser enviadas por e-mail, conforme orientações estabelecidas no aviso.

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Nesse contexto, a CGE detalhou que o projeto inclui itens como plantas ornamentais, grama, vasos, suportes e materiais decorativos, evidenciando a proposta de estruturação paisagística completa para o espaço. A iniciativa integra a organização do novo prédio do órgão, que deve contar com ambientes planejados para melhor funcionalidade e conforto.

Além disso, o aviso reforça que a contratação seguirá os princípios da administração pública, como transparência, impessoalidade e economicidade, conforme previsto na legislação vigente.

A abertura do processo de cotação representa mais uma etapa na estruturação da nova sede da Controladoria, que busca adequar o espaço físico às necessidades operacionais e institucionais do órgão.